Creyó que era un ladrón, lo atropelló y arrastró por la calle: la insólita justificación

La violencia y la inseguridad siguen azotando a la provincia de Buenos Aires , donde día tras día se registran nuevos robos . Esta vez ocurrió en la localidad de San Justo, donde se vivió una peligrosa escena cuando, un hombre atropelló y arrastró con su camioneta a un joven al que acusó de ladrón.

Aunque la Policía Bonaerense deslizó que todo se trataría de un malentendido, el dueño del vehículo justificó su accionar : "Mi suegra tiene pánico, ¿se tiene que ir de su casa por este negro de m...?".

"Vení, que me están robando. Se quiere meter en mi casa", decía el mensaje que Diego, un vecino de San Justo, recibió por parte de su suegra el domingo. Fue en el cruce de Charrúa y Montañeses, donde un grupo de vecinos capturó al sospechoso, luego de haberlo acusado de intentar asaltar la vivienda de la suegra de Diego. Y todo se conoció por cámaras de seguridad peritadas y los videos que difundieron los propios vecinos de la zona.

Cuando llegó a la casa de su suegra, Diego, que es dueño de una Renault Duster, le reforzaron la versión que recibió por mensaje. Le señalaron la dirección en que se habría fugado el sospechoso y él salió hacia allí en su camioneta. "Lo agarramos en la calle Barral. Lo corrimos 15 cuadras con la camioneta", precisó a ElTrece.

Los videos ilustraron la situación. "Ahora no le vas a robar a ninguna señora", le gritaban los vecinos al sospechoso capturado. "¡Ey, pará amigo!", suplicaba el supuesto ladrón, que había sido atado a la camioneta y arrastrado durante 200 metros por el asfalto.

"Mi suegra va a diálisis, tiene artrosis y está esperando un trasplante de cadera. Y él no le tuvo piedad", se excusó este martes Diego. "Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir. ¿Se tiene que ir de la casa por este negro de m…?", redobló.

Pero, además, había una tirria personal. "Cuando lo vimos empezó a correr. Yo solo le pedía los papeles de la camioneta, que los había robado, y me gritaba que no me iba a devolver nada", agregó.

Provincia apuntan que ya se identificó al supuesto ladrón y que, en realidad, todo se trató de una confusión: el hombre no habría estado robando. Una vez en la comisaría se constató que sólo había sufrido lesiones leves por el arrastre al que fue sometido. A los agentes de la Policía, LES aseguró que todo fue un malentendido de los vecinos.

El parte policial consigna, en cambio, que "se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios". El agredido no radicó denuncia e interviene de oficio la fiscal Mariana Sogio, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Matanza.