Compró una camioneta con una promoción y terminó demandando: qué dijo la Justicia

Contrató un plan para una Amarok con cuotas fijas y beneficios, pero nada se cumplió. La Justicia de Roca ordenó respetar la oferta y reconoció daño moral.

Un vecino de General Roca decidió cambiar su camioneta tras recibir una propuesta que, en principio, parecía difícil de rechazar. A través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, una concesionaria radicada en Buenos Aires le ofreció un plan atractivo: cuotas iniciales fijas, un precio promocional y la posibilidad de entregar su vehículo usado como parte de pago con una cotización conveniente.

Convencido por las condiciones, el hombre avanzó con la operación. Pagó la reserva, presentó la documentación requerida y dio inicio al proceso para acceder a una Volkswagen Amarok 0 kilómetro . Sin embargo, lo que había comenzado como una oportunidad terminó en un conflicto judicial que puso en discusión los límites de las ofertas comerciales y los derechos de los consumidores.

Según consta en el expediente, el plan original de 55 cuotas que había sido ofrecido en la etapa inicial se modificó sin acuerdo del cliente y pasó a un esquema de 84 pagos. A su vez, las cuotas dejaron de ser fijas y comenzaron a incrementarse de manera sostenida.

Pero ese no fue el único punto de conflicto. La concesionaria tampoco cumplió con la toma del vehículo usado, que había sido uno de los aspectos centrales de la negociación. Además, el modelo de alta gama que el comprador había elegido no coincidía con el que finalmente figuraba en el sistema.

Frente a estas irregularidades, el hombre realizó reclamos sin obtener respuestas satisfactorias. Ante la falta de solución, decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil de General Roca.

Durante el proceso judicial, tanto la administradora del plan como la concesionaria rechazaron su responsabilidad. Desde la empresa vinculada al sistema de ahorro previo sostuvieron que su obligación se limitaba a lo estipulado en la solicitud de adhesión firmada por el cliente y que desconocían las condiciones promocionales ofrecidas por la concesionaria.

Por su parte, la firma con sede en San Isidro argumentó que actuaba únicamente como intermediaria y que no podía garantizar condiciones que fueran contrarias al funcionamiento del sistema de ahorro. Ambas coincidieron en que el cliente había firmado un contrato y que debía ajustarse a sus términos.

Ciudad Judicial Roca .jpg El Fuero Civil de General Roca encuadró el caso dentro del régimen de Defensa del Consumidor.

El análisis de la Justicia

La jueza interviniente encuadró el caso dentro del régimen de defensa del consumidor y consideró que existió una relación de consumo clara entre las partes. En ese marco, destacó la existencia de contratos conexos: aunque intervengan distintas empresas, todas forman parte de una misma operación económica y deben responder de manera conjunta.

Uno de los puntos clave del fallo fue la valoración de la “apariencia de unidad” generada por la estructura comercial vinculada a la marca. Según la magistrada, esa imagen de conjunto fue determinante para que el consumidor confiara en la oferta recibida.

Las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y testimonios, permitieron acreditar que existió una oferta concreta que resultó decisiva para la contratación. Sin embargo, también quedó demostrado que esas condiciones no fueron respetadas.

planes-de-ahorro.jpg La Justicia condenó a la concesionaria y ordenó cumplir con la oferta original, además de un resarcimiento económico. (Foto ilustrativa)

Derecho a la información y trato digno

El fallo remarca que las empresas incumplieron con dos pilares fundamentales del derecho del consumidor: el deber de información y el trato digno. La falta de claridad en las condiciones del plan, sumada a la ausencia de respuestas adecuadas frente a los reclamos, configuró una vulneración de estos principios.

En este sentido, la sentencia fue contundente al señalar que la publicidad y las ofertas forman parte del contrato y, por lo tanto, obligan a quien las emite. La diferencia entre lo prometido y lo efectivamente ejecutado evidenció un incumplimiento contractual.

Finalmente, la Justicia de General Roca condenó a Volkswagen y a la concesionaria a cumplir con la oferta original. Esto implica reajustar el contrato al plan de 55 cuotas, respetar las bonificaciones prometidas y aceptar el vehículo usado conforme a la cotización inicial.

Además, se reconoció un resarcimiento por daño moral. La jueza consideró acreditado el malestar, la frustración y el impacto que la situación generó en la vida cotidiana del hombre, incluyendo conflictos familiares derivados del incumplimiento.