El misterio de la camioneta abandonada cerca de la ruta llegó a su fin: ¿qué pasó?

Llamaba la atención en un sector rural de la región . El dueño del lote radicó la denuncia y en las últimas horas se produjeron importantes novedades en torno al vehículo.

Un hombre de 40 años se presentó ante el personal policial en Río Colorado y denunció la presencia de una camioneta abandonada en un lote que tiene en alquiler. El misterio se apoderó durante días también de vecinos que la observaron al transitar por allí.

En esas circunstancias, una comisión policial se trasladó hasta el kilómetro 49 de la Ruta 251 , donde constató, a unos 200 metros de la cinta asfáltica, la presencia de una pickup Volkswagen Amarok blanca , sin dominio colocado.

Fue así que personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado secuestró en esa zona rural la camioneta que presentaba pedido de secuestro vigente por un hecho de robo .

El procedimiento se inició cuando efectivos realizaban tareas de prevención en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

Al verificar el número de chasis a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (D.N.R.P.A.), se determinó que el rodado corresponde al dominio de un vehiculo radicado en el Registro Automotor de Choele Choel.

Desde cuando tenía pedido de secuestro la camioneta

Sobre el mismo, se encuentra en vigencia, desde el 3 de marzo del 2025 y por requerimiento de la Unidad Fiscal Temática N° 07 de Río Negro, el pedido de secuestro en el marco de una causa por robo.

Informado el Fiscal de turno de Viedma, se dispuso el secuestro de la camioneta, la intervención del Gabinete de Criminalística para la realización de pericias y la toma de testimonios, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.