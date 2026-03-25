Alerta y preocupación en la región por la propuesta del INTA a sus trabajadores

“Son despidos encubiertos”, afirmó el secretario gremial de Apinta en el Alto Valle. Las características del ofrecimiento y la delicada situación de la entidad.

En el INTA aseguran que hay presiones para reducir el plantel con retiros voluntarios.

“Consideramos que son retiros encubiertos”. De esta categórica manera, Jorge Muñiz , secretario gremial en la región Alto Valle, criticó el plan de retiros voluntarios que impulsa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , el cuál generó una fuerte reacción entre sus trabajadores.

En la región, el impacto se siente de manera directa y el personal entiende que la medida es un paso más en una estrategia de achique que se profundizó en los últimos años.

El Centro Regional Patagonia Norte, que abarca las estaciones experimentales de Bariloche, Valle Inferior (Viedma) y Alto Valle (Guerrico) , enfrenta un escenario crítico que combina retiros, despidos previos y una severa falta de presupuesto .

Muñiz, Secretario Gremial de APINTA, el sindicato mayoritario del organismo, fue categórico al referirse a la propuesta del Consejo Directivo Nacional: "El objetivo de fondo que persigue esta medida es reducir la planta de nuestro personal, llevándolo a una 'dotación óptima', como dicen las autoridades. Esto afectaría a todas las dependencias y estructuras del INTA en todo el territorio".

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Para el gremio, el carácter "voluntario" de estos retiros es cuestionable. Muñiz señaló que la decisión de muchos trabajadores de acogerse a este plan está directamente vinculada a la situación económica que atraviesan.

"Consideramos que los retiros voluntarios, en realidad, son despidos encubiertos", afirmó. El dirigente explicó que el organismo sufrió "una baja salarial desde hace dos años superior al 40%", lo que empujó a gran parte de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, un dato que respaldan con las cifras de inflación que maneja el gobierno nacional.

"Lo hacen porque hemos sufrido una baja salarial, sumado a la situación de despidos que tuvimos que pasar el año pasado, con el pase a disponibilidad que el gobierno nacional había querido ejecutar en agosto", recordó Muñiz en declaraciones al portal ANR.

El dramático escenario en las agencias del INTA

El panorama se agrava por el impacto directo en el trabajo territorial. Las Agencias de Extensión, encargadas del acompañamiento técnico y la asistencia a los productores desde Río Colorado hasta Plottier, funcionan con un "metabolismo basal".

"Vienen sosteniendo el trabajo como pueden a través de convenios con municipios u otras entidades. No ha permitido tener una presencia territorial, está totalmente degradada y mermada", graficó el secretario gremial, apuntando a una "baja presupuestaria que impide un desarrollo normal de todas nuestras actividades", paralizando incluso líneas de investigación.

Respecto al futuro, desde APINTA no ven garantías de recambio generacional. "Consideramos que esto es un achique definitivo. Quieren desguazar organismos e institutos como el INTA, Vialidad y otros descentralizados. Esto no tiene ningún tipo de recambio generacional ni ninguna planificación en torno a los recursos humanos para jerarquizar la institución. Nos queda sumamente claro", advirtió Muñiz.

Estado de alerta por la situación del INTA

Ante este escenario, APINTA mantiene el estado de alerta, y desde el año pasado, el gremio viene realizando plenarios y asambleas, y presentándose ante la justicia para resistir la derogación del decreto 462, que facultó al presidente para intervenir en el organismo.

"Denunciamos cuál es el plan, y a partir de lo que acontezca en adelante, tenemos plenarios y asambleas para decidir cómo continuará este plan de lucha en pos de defender a los trabajadores del INTA y a nuestra institución", concluyó Muñiz.