En el último año, Río Negro duplicó la obra pública provincial

El Gobierno de Río Negro destacó la inversión realizada en la provincia a lo largo del 2025.

El Gobierno de Río Negro duplicó la obra pública provincial en el último año , con un crecimiento interanual superior al 100% y la incorporación de 190 nuevas obras respecto de 2024. El incremento fue impulsado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y los organismos que lo integran, como Vialidad Rionegrina, Aguas Rionegrinas y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Este crecimiento se enmarca en el Plan de Obra Pública Rionegrina 2023–2027, una política pública estratégica financiada con recursos provinciales y fondos de organismos internacionales, que tiene como eje la presencia territorial del Estado, el desarrollo equilibrado y la mejora de la calidad de vida de las y los rionegrinos.

Al respecto, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que “se trata de un plan estratégico con fuerte presencia territorial, que contempla obras de distinta magnitud y alcance, muchas de ellas trabajadas de manera conjunta con los municipios”.

obra hospital bariloche

En este sentido, remarcó que “incluye obras de infraestructura de servicios, hospitales, conectividad vial, agua potable y saneamiento con financiamiento internacional, además de un programa habitacional que aborda líneas como Suelo Urbano, Habitar Río Negro y Casa Propia. Estos son los ejes sobre los que se centrará la obra pública provincial en los próximos años”.

Actualmente, la Provincia cuenta con 353 obras en distintos estados de avance —en ejecución, finalizadas, licitadas y en proceso administrativo—, sin contabilizar las que ejecutan la Secretaría de Energía y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Del total de obras provinciales:

235 corresponden al Ministerio de Obras y Servicios Públicos

24 a Aguas Rionegrinas

22 a Vialidad Rionegrina

72 al IPPV

El Ministerio concentra la mayor cantidad de intervenciones, con obras vinculadas a infraestructura sanitaria, educativa, deportiva, vial y de servicios esenciales. Estas acciones se ejecutan a través de distintos programas provinciales y líneas de financiamiento, priorizando la equidad territorial, la planificación a largo plazo y la articulación con los gobiernos locales.

En este marco, el Gobierno de Río Negro lleva adelante un Plan de Infraestructura Sanitaria con 29 obras distribuidas en todo el territorio provincial, destinadas a modernizar la red hospitalaria, ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud.

Este Plan Estratégico cuenta actualmente con:

9 obras finalizadas

5 obras en ejecución

5 obras licitadas o próximas a licitar

10 obras en etapa de proyecto

obrero obra pública

Las intervenciones incluyen nuevos hospitales, ampliaciones, refacciones integrales y mejoras en centros de salud, consolidando una red sanitaria más eficiente, moderna y accesible.

En materia de infraestructura básica, se desarrollan 65 obras de agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica, pavimento urbano y espacios públicos, fundamentales para el desarrollo local y el acceso equitativo a servicios esenciales. Muchas de estas obras se ejecutan en articulación con los municipios, a través de programas como Junto al Municipio – Construyendo Provincia.

El programa Junto al Municipio – Construyendo Provincia se consolidó como una herramienta central de articulación entre el Gobierno de Río Negro y los gobiernos municipales, permitiendo ejecutar 106 obras en 34 municipios de toda la provincia. A través de este programa, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos trabaja de manera coordinada con las y los intendentes para definir y priorizar las obras que cada comunidad necesita, fortaleciendo la planificación local y la presencia territorial del Estado.

La Arquitectura Provincial acompaña este proceso con 64 proyectos de refacción, ampliación y construcción de edificios públicos, priorizando escuelas, hospitales, comisarías, dependencias administrativas y espacios comunitarios, con criterios de funcionalidad, seguridad y sostenibilidad.

Vialidad Rionegrina

Vialidad Rionegrina desarrolla 22 obras estratégicas de conectividad vial, que incluyen repavimentaciones, rutas provinciales, accesos urbanos, derivadores de tránsito y mejoras en caminos productivos, fortaleciendo la integración territorial, la seguridad vial y el desarrollo económico regional.

Entre las principales obras en ejecución y licitadas se destacan la repavimentación de la Ruta Provincial 6, en sus distintos tramos entre General Roca, Paso Córdoba y Casa de Piedra; la construcción de derivadores de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 en Cipolletti, una intervención clave para ordenar el flujo vehicular del Alto Valle; la rehabilitación de accesos urbanos y travesías en localidades del Valle Medio; y trabajos de mejoramiento de caminos productivos que fortalecen la logística rural y el transporte de la producción regional.

Aguas Rionegrinas

Aguas Rionegrinas ejecuta 24 obras vinculadas al saneamiento y la provisión de agua potable, ampliando redes, optimizando sistemas existentes y garantizando el acceso a servicios básicos en distintas localidades, con especial foco en el crecimiento urbano y la sustentabilidad ambiental.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentran la ampliación y optimización de sistemas de agua potable en localidades de la Región Sur, la extensión de redes cloacales en barrios de General Roca y Cipolletti, la ejecución de obras de agua y saneamiento en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche, y la mejora de sistemas de captación y distribución en localidades costeras, acompañando el crecimiento poblacional y turístico.

Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV)

El IPPV impulsa un ambicioso programa habitacional con 72 obras de construcción de viviendas, urbanización y generación de suelo urbano, a través de líneas como Habitar Río Negro, Casa Propia y Suelo Urbano, dando respuesta a la demanda habitacional y promoviendo el arraigo en cada comunidad.

Entre las obras más destacadas se encuentran la construcción de viviendas en localidades de la Región Sur y el Valle Medio, la ejecución de planes habitacionales en barrios de Viedma, San Antonio Oeste y General Roca, la urbanización y generación de lotes con servicios en pequeñas localidades, y la continuidad de programas de vivienda social y acceso al suelo urbano.

Obra pública con el bono del VMOS y financiamiento internacional (CAF)

La Provincia también avanzó con obras estratégicas financiadas a través del Bono VMOS y del Crédito CAF, herramientas clave para sostener inversiones de gran escala orientadas al desarrollo productivo, sanitario, educativo y de servicios, con impacto a largo plazo en todo el territorio rionegrino.

En el marco del Bono VMOS, se destacan obras como la construcción de nuevos hospitales en Darwin, Sierra Colorada y Barda del Medio, la ejecución de infraestructura escolar, la ampliación de redes de servicios básicos y proyectos de infraestructura urbana y comunitaria en distintas localidades.

Por su parte, el financiamiento CAF permite avanzar con obras de agua potable, saneamiento y conectividad, incluyendo proyectos de infraestructura sanitaria y ambiental, que fortalecen el desarrollo sostenible, mejoran la calidad de vida y acompañan el crecimiento demográfico de la provincia.

El Gobierno de Río Negro continuará el 2026 con el fortalecimiento de una política de Obra Pública planificada, transparente y con fuerte presencia territorial. Para conocer el detalle de cada intervención, su estado de avance y localización, se puede visitar el Mapa de Obras Provincial en: https://tinyurl.com/2boetz7s.