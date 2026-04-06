Le prohibieron pasar de noche frente a los boliches: qué hizo

Después de una serie de incidentes en el centro de la ciudad, un hombre recibió pautas de conducta para evitar un castigo mayor.

El vecino de El Bolsón no podrá circular en horas de la noche por la zona de boliches y tampoco andar con cuchillos por el pueblo.

Un hombre tuvo un altercado con un grupo de personas en la vía pública de El Bolsón y tuvo que intervenir la policía . Le iniciaron una causa por agresiones en la vía pública, falta prevista en el Código Contravencional provincial, con la intervención del Juzgado de Paz local.

El acusado fue convocado a una audiencia llevada a cabo el miércoles 1 de abril último, en la que declaró que el hecho se desencadenó como consecuencia de otro incidente ocurrido días antes en la zona del anfiteatro de la plaza Pagano , ubicada en pleno centro, y conocida por su feria de artesanos, el lago artificial y los espectáculos artísticos que se presentan.

Según relató, se había acercado al lugar a saludar a un amigo que se encontraban con otras personas , quienes le ofrecieron unos tragos de cerveza. Pero uno de los sujetos le exigió que se pagara otras bebidas, pero que él optó por dar media vuelta y retirarse. Sin embargo, dijo que el otro “ se descontroló ” y “le pegó con una botella en la cerveza en la cabeza, con tanta fuerza que se rompió ”. Aseguró que ante el altercado desatado, él se acercó a unos policías que estaban cerca, pero “no hubo una intervención de su parte”.

Otro encuentro violento

Las rispideces quedaron latentes y volvieron a aflorar con posterioridad, cuando se volvió a encontrar en la calle con las mismas personas con las que había tenido problemas.

Reconoció que “la situación se puso muy tensa por lo que había sucedido y fue en ese momento en que apareció la Policía” y lo llevaron preso.

En la audiencia le comunicaron que, frente al tenor de los hechos, podría requerir una Suspensión del Juicio a Prueba, un mecanismo legal más conocido como probation, que le permite a una persona imputada evitar el juicio penal a cambio del cumplimiento de reglas de conducta.

El Bolson

Le aclararon que en caso de aceptar la propuesta no implicaba que reconociera su responsabilidad en los hechos enrostrados. También le advirtieron que tiene que cumplir con las pautas que se le ordenen, caso contrario el expediente seguirá su curso.

Carlos Lezica prestó su conformidad y le otorgaron la probation. Lo sorprendente es que como pautas de comportamiento, establecieron que no deberá circular en horas nocturnas por la zona céntrica donde se encuentran los boliches bailables, y que además “no deberá circular por el pueblo llevando cuchillo”.

Alarma en Las Perlas por supuestos disparos

Dos denuncias por hechos de violencia que pondrían en riesgo a la vecindad se presentó en Balsa las Perlas. Según se asegura en las presentaciones realizada el último martes 31 de julio, se registraron “presuntas detonaciones de arma fuego” y responsabilizaron a un hombre como quien realizaría los disparos desde su domicilio.

La causa se enmarcó en una infracción contravencional, por lo que fue derivada al Juzgado de Paz. Pero en esa dependencia se resolvió la incompetencia, dado los hechos descriptos no se correspondían con las faltas previstas en el Código Contravencional provincial, y que por los detalles del relato los denunciantes debían recurrir a la instancia penal, por tratarse de un caso de “presunta portación ilegal de armas de fuego·.