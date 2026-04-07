La BMA salió a la caza de motos con escapes libres y otras irregularidades: los resultados

Realizaron un nuevo operativo junto a personal de otras unidades e inspectores municipales. Una ordenanza prohíbe el uso de dispositivos ruidosos y prevé fuertes multas.

Policías de la BMA de Cipolletti junto a efectivos de otras unidades e inspectores municipales secuestraron siete motos el último fin de semana.

Un nuevo megaoperativo de control de tránsito realizaron durante el fin de semana en efectivos de la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) y de otras unidades policiales junto a inspectores del municipio de Cipolletti.

El procedimiento se llevó a cabo en puntos estratégicos de la ciudad y en distintos horarios y como resultado secuestraron siete motos por utilizar escapes libres y otras irregularidades, como falta de documentación por parte de los conductores.

Antes las irregularidades detectadas el personal de Tránsito de la comuna labraron las actas correspondientes y retuvieron los vehículos, por lo que ahora tendrá intervención al Juzgado de Faltas para continuar con la tramitación y la imposición de eventuales multas, entre otras sanciones previstas en la normativa.

Cuánto cuesta hacer ruido

No sale nada barato andar haciendo ruido por escapes libres en Cipolletti, donde ya el municipio ha destruído decenas para evitar que vuelvan a las calles. Hay una ordenanza sancionada en 2023 por el Concejo Deliberante que determina las penas. Es la 491 y en su artículo 212 detalla que en el caso de los vehículos con escapes libres, la multa abarca desde 30 a 1200 SAM (Sanción Administrativa Municipal). Hay que tener en cuenta que cada SAM equivale al precio de un litro de nafta super de la estación de servicio YPF de la Automóvil Club Local. En la actualidad el litro de ese combustible cuesta $1.780, por lo que los infractores deberían desembolsar entre $53.000 y poco más de $2 millones.

La norma no solo contempla los escapes libres, sino también aplica por "falta, deficiencia o alteración de gases del escape automotor por humo o ruidos molestos".

En tanto que, además, para circular en regla la Ley de Tránsito establece que el conductor de tener la licencia, cédula verde y seguro del vehículo al día. Y uso de casco en el caso de las motos.

Cuándo se destruyeron más de cien caños retocados

El municipio de Cipolletti le había declarado la guerra a los conductores que gozan al provocar rugidos y estallidos, los comúnmente denominados "cortes", que alteran el silencio y la tranquilidad de los vecinos.

En junio del año pasado y como consecuencia de varios operativos con secuestros de rodados, se procedió a la desctrucción de más de 100 dispositivos, en un acto que contó con la presencia del intendente Rodrígo Buteler, quien resaltó la tarea realizada.

Destruccón motos y escapes 7.jpg La pesada máquina destruyó decenas de motos en irregularidad y caños de escapes que provocaban ruidos molestos. Fue en Cervantes. Municipio Cervantes

"Estamos hartos de las motitos con escapes libres que molestan a los adultos mayores, a los niños, personas con discapacidad. Acá estamos destruyendo más de 100. Algunos valen más de un millón de pesos, así que les advertimos: nada de escapes libres en la ciudad", expresó en aquella oportunidad el jefe comunal.

La operación se llevó a cabo con una poderosa topadora con orugas que pasó por arriba de los objetos metálicos, dejándolos inutilizables.

Buteler confirmó que “una vez destruidos se llevan al resguardo de Protección Civil, posiblemente trabajaremos con una institución intermedia para que puedan venderlo, tiene su valor en el mercado como residuo por el metal y el cobre. Que lo producido vaya a un destino público”.