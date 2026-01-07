Interpol ordenó la captura internacional de un rionegrino por el femicidio de Agostina Jalabert

La Justicia Federal dispuso la detención de Juan Manuel Reverter tras confirmarse una alerta roja vigente. Está acusado del crimen ocurrido en México.

Agostina Jalabert fue encontrada sin vida el 18 de febrero de 2023 en un baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

La investigación por el femicidio de Agostina Jalabert , la joven oriunda de Viedma asesinada en México, registró en las últimas horas un avance clave en el plano judicial e internacional. El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Juan Manuel Reverter , rionegrino acusado del crimen, luego de recibir un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de México y canalizado a través de Interpol .

La decisión judicial se adoptó tras confirmarse la vigencia de una alerta roja de Interpol , que identifica a Reverter como “prófugo buscado para un proceso penal” . Esta medida habilita su localización y arresto preventivo en cualquier país miembro del organismo internacional, con el objetivo de avanzar en su extradición al Estado de Quintana Roo , donde se instruye la causa penal por feminicidio.

Según los oficios judiciales incorporados al expediente, la notificación internacional fue emitida a pedido de la Justicia mexicana, que considera a Reverter como el principal sospechoso del crimen ocurrido en Playa del Carmen , uno de los principales destinos turísticos del Caribe. En ese país, el delito de feminicidio prevé penas que pueden alcanzar los 40 años de prisión .

El crimen que conmocionó a Río Negro

Agostina Jalabert era modelo e influencer, nacida en Viedma, y había viajado a México en busca de oportunidades laborales vinculadas al mundo del modelaje. El 18 de febrero de 2023, fue encontrada sin vida en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

Al momento del hallazgo, el acusado era la única persona que se encontraba en la vivienda, un dato que desde el inicio generó sospechas en el entorno familiar de la joven y que luego sería central en la investigación judicial.

En un primer momento, las autoridades locales investigaron el hecho como un suicidio, hipótesis que fue rápidamente cuestionada por la familia de Agostina, que impulsó nuevas pericias y una autopsia independiente.

El giro de la causa y las pruebas forenses

Los resultados de esa autopsia marcaron un punto de inflexión en la investigación. Tal como informó oportunamente LM Cipolletti, el informe forense reveló que Agostina presentaba múltiples golpes, quemaduras de cigarrillo, signos de abuso sexual y lesiones compatibles con estrangulamiento.

Además, los peritos concluyeron que la escena había sido manipulada para simular un suicidio, utilizando un cinturón, lo que terminó de descartar la versión inicial sostenida por la defensa del acusado.

Con estos elementos, la causa fue recaratulada como feminicidio, y Reverter quedó formalmente señalado como principal imputado. Desde entonces, la investigación avanzó tanto en México como en Argentina, con intervención de la Justicia Federal debido al carácter internacional del caso.

Pedido de captura y extradición

La confirmación de la alerta roja de Interpol reimpulsa ahora el expediente, permitiendo que las fuerzas de seguridad de distintos países puedan detener al acusado en caso de ser localizado, mientras se tramita el proceso de extradición solicitado por la Justicia de Quintana Roo.

Desde el entorno familiar de Agostina Jalabert, el avance fue recibido como un paso importante dentro de una causa que lleva casi dos años de reclamos de justicia. La investigación continúa abierta y bajo seguimiento judicial, tanto en México como en Argentina.

La orden de captura internacional coloca el caso nuevamente en el centro de la agenda judicial y refuerza la dimensión internacional de un crimen que tuvo como víctima a una joven rionegrina y que sigue siendo investigado por la Justicia.