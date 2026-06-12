La histórica estación meteorológica de Cipolletti volvió a funcionar y se mudará a la Isla Jordán

Tras varios meses sin actividad por la falta de personal, la estación contrató a un trabajador, volvió a emitir datos y se integró a la red nacional e internacional de monitoreo climático.

La histórica Estación Meteorológica de Cipolletti , dependiente del Servicio Meteorológico Nacional , volvió a funcionar tras emitir datos, después de varios meses de inactividad que encendieron la preocupación en la región. Además, fuentes municipales confirmaron el traslado de las instalaciones de la Estación Meteorológica hacia un predio ubicado en la Isla Jordán.

El lugar que funciona desde hace más de un siglo en la zona, cumple un rol clave para el seguimiento climático y los sistemas de alerta, pero había dejado de enviar información tras la jubilación de su único observador, Adolfo Merlino en agosto de 2024.

La vacante quedó congelada por las restricciones nacionales y durante meses, la ciudad quedó sin registros meteorológicos oficiales. Sin embargo, la situación logró resolverse a fines del año pasado con la contratación de un nuevo responsable , Mauricio Gorostarsu.

Se trata del único trabajador del observador meteorológico de superficie de la estación cipoleña, el hombre logró incorporarse oficialmente el 1 de marzo de este año.

Rodolfo Merlino invitó a los vecinos a observar el eclipse desde la sede de la Estación Meteorológica Cipolletti. Cipolletti estuvo durante meses sin reportes meteorológicos debido a la jubilación del único observador, Rodolfo Merlino. Francisco Sánchez V.

La estación meteorológica contrató a un nuevo trabajador

“Durante ese tiempo no se estuvieron emitiendo datos meteorológicos como temperatura, humedad, presión atmosférica o viento, que son fundamentales para los pronósticos y los sistemas de alerta”, señaló Gorostarsu.

Según detalló, la recuperación de la estación permitió volver a enviar información clave tanto para la región como para el resto del país. La recuperación del servicio representa una noticia clave para los habitantes de Cipolletti, la comunidad científica, el sector productivo y los organismos encargados de elaborar pronósticos climáticos.

El terreno de la Estación Meteorológica es muy codiciado por el intendente Tortoriello, pero deberá tener paciencia. La puesta en funcionamiento del sistema meteorológico es una gran noticia para los agricultores y productores del Alto Valle. Antonio Spagnuolo

La estación cumple un rol fundamental para las actividades productivas del Alto Valle, fundamentalmente para la agricultura, para conocer las variables de la temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, visibilidad y precipitaciones.

Todo listo para la mudanza de la estación a la Isla Jordán

Paralelamente, avanza el proyecto para trasladar la estación meteorológica a un nuevo emplazamiento en la Isla Jordán. Este operativo fue a partir del convenio entre el Servicio Meteorológico Nacional y el Municipio de Cipolletti que fue firmado a fines de noviembre del año pasado y ya se realizaron las inspecciones técnicas necesarias.

Según confirmaron fuentes municipales, la secretaria de Servicios Públicos y Obras Públicas estarán a cargo del traslado de los elementos y de la puesta a punto de las nuevas instalaciones en la Isla Jordán.

estacion meteorologica.jpg La estación meteorológica es sumamente importante para la agricultura, para conocer las variables de la temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, visibilidad y precipitaciones.

“El predio está atrás de la pileta municipal, ya está todo en condiciones, ya tenemos configurada la oficina. Solo nos falta darle conectividad a internet, que es algo que vamos a terminar la semana que viene”, indicó Dijkstra.

Uno de los aspectos más complejos del proceso es la reubicación de los instrumentos utilizados para el monitoreo meteorológico y geofísico en las nuevas instalaciones en la Isla Jordán. Entre los equipos que deberán ser desmontados y reinstalados se encuentran el abrigo meteorológico, un sismógrafo, una veleta, pluviómetros y un magnetómetro.

Personal especializado supervisa cada etapa para garantizar que los dispositivos mantengan su precisión una vez instalados en el nuevo sitio.