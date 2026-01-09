Cierra tras 50 años el mercado que se ganó La Confianza de todo Cipolletti

Su familia acompañó a Guillermo , mítico comerciante, en el último día a bajar la persiana. Nostalgia, emoción y tristeza: “Los voy a extrañar a todos”.

Hubo un brindis familiar antes de bajar la persiana en medio de la nostalgia y anécdotas. Cierra el histórico mercado La Confianza.

Con una extensa e intachable trayectoria, el legendario mercado de Guillermo hizo honor a su nombre comercial y se ganó en buena ley La Confianza de todo Cipolletti . Por eso, la noticia de que cierra el mítico negocio tras 50 años genera un dejo de tristeza y mucha nostalgia en toda la comunidad local.

El último día estuvo cargado de melancolía y emoción por tratarse de la despedida pero además por la presencia de los familiares del histórico comerciante, lo que le aportó un plus sentimental a ese momento tan especial.

Si hasta hubo lágrimas y aplausos al bajarse por última vez la persiana del local de calle Paraguay 1071, del barrio Don Bosco . Quedaban atrás muchas historias, anécdotas de ese intercambio con los clientes, recuerdos de cinco décadas de atención al público .

Guillermo

Pero Guillermo Medel lo había pensado y repensado. Lo meditó varias noches apenas apoyó la cabeza en la almohada. Finalmente, el martes pasado tomó una gran determinación que marcará un antes y un después en su vida, desprenderse de su emblemático mercado y carnicería.

Para muchos, un comercio más. Para él, "básicamente era una familia", como asegura con la voz entrecortada. "Los voy a extrañar a todos. Nuestro negocio era como una terapia, nos hacía sentir muy acompañados", indicó al colega Miguel Parra con algo de tristeza, pero a la vez reconfortado por muchos años en esta actividad.

La historia de Guillermo, el dueño de La Confianza

El querido comerciante arribó a la Argentina en los años 70 como técnico mecánico y después abrió las puertas de su comercio donde de a poco fue cosechando clientes. "Nunca tuve enemigos, la gente me quiere mucho, salvo los que alguna vez me asaltaron", apuntó con algo de ironía el ahora excomerciante.

Los años pasan para todos. Y para él también. Con 80 años a cuestas y monotributista, Guille ya analiza y reflexiona sobre lo que viene. "Todavía no sé lo que voy a hacer, pero estoy seguro que disfrutaré a mi familia y de mis nietos", los mismos que hace unas horas, lo acompañaron a su amado mercadito por última vez.

Allí también estuvieron firmes su esposa, sus hermanas, sus hijos del corazón y su cuñado. Como un mimo al alma, brindaron con él y sus hijos le entregaron de manera simbólica, un reconocimiento a tanto esfuerzo llevado adelante por tantos años.

Guillermo Medel, el carnicero del pueblo, el comerciante y el vecino que inspira “confianza” da un paso al costado. Llegó el momento del merecido descanso. ¡Gracias por tanto!

El cierre del kiosco Tutti Kuanti

También en las últimas horas se conoció que dejará de funcionar el tradicional kiosco Tutti Kuanti, que anunció el cierre de sus puertas a partir del 1 de febrero, lo que marca el fin de un comercio que sirvió de punto de encuentro para la comunidad de Cipolletti, que fue pionero de la apertura 24 horas y hacedor de anécdotas que ponen en manifiesto la generosidad y calidez humana de la familia Longstaff.

El kiosco comenzó en un local pequeño ubicado en Irigoyen 717 del centro cipoleño. La familia inició el proyecto en 1990 a partir de la venta de una molería y fue el comienzo de una etapa que se extendió por más de 35 años. Ricardo, conocido como “el tío” comenzó a atender el kiosco junto a su esposa Elsa, seguidamente se unirían sus hijos Walter y Gastón, que crecieron entre golosinas y el contacto con la gente. En simultáneo, Elsa inició el negocio de Todo x 2 pesos, un negocio popular que ofrecía objetos, regalos y adornos todos a un mismo precio.

1767807326454-ecp-tutti-kuanti-3 La familia Longstaff tomó la difícil decisión de cerrar las puertas de su histórico kiosko Tutti Kuanti a partir del 1 de febrero, cerrando una etapa de más de 35 años.

Tras un hecho de inseguridad, se resolvió trasladar el local a Irigoyen 737, a un inmueble con más espacio, que pueda ofrecer mayor cantidad de golosinas, bebidas y objetos variados. “Apuntábamos a cubrir todas las necesidades de la gente en el kiosco”, indicó Walter.

En 1994, el nuevo local comenzó con una modalidad pionera en Cipolletti: abierto las 24 horas. El horario extendido de atención al público generó la llegada de adolescentes comprando después del boliche, taxistas en búsqueda de alguna golosina, el vecino que se antojó de algo dulce y cientos de anécdotas.