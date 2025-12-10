Alberto Weretilneck: "Creemos en un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario"

El Gobernador de Río Negro reclamó “un federalismo real” y una nueva coparticipación. Destacó la estabilización económica, pero pidió cambios “estructurales” para 2026.

El gobernador, Alberto Weretilneck reclamó "consolidar un federalismo real" entre las provincias y el Gobierno Nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , trazó un balance político y económico del año que termina y proyectó un 2026 marcado por la búsqueda de mayor equilibrio en la relación entre el Gobierno Nacional y los estados provinciales . Con críticas moderadas pero firmes, apeló al histórico reclamo federal y destacó que la estabilización económica lograda por la Nación “debe traducirse en cambios estructurales que garanticen desarrollo real en todo el país”.

“ El viejo anhelo del interior es consolidar un federalismo real, moderno y respetuoso de las autonomías provinciales ”, escribió el mandatario en una columna publicada por Ámbito, al tiempo que aseguró que 2025 estuvo atravesado por las “incertidumbres de un año electoral” y por un clima que obligó a redefinir prioridades provinciales.

Entre los principales puntos del planteo político, Weretilneck insistió en la necesidad de avanzar con una nueva Ley de Coparticipación Federal para lograr una distribución equitativa de recursos. “Sin una distribución equitativa de los recursos, no hay desarrollo equilibrado posible”, enfatizó.

También sostuvo que es urgente retomar una agenda conjunta que incluya un plan vial nacional con continuidad y políticas estables para las economías regionales, con un pedido puntual: certidumbre para garantizar inversiones y crecimiento en las provincias patagónicas.

weretilneck santili y adorni Alberto Weretilneck en la última reunión junto al Jefe de Gabinete de la Nación y el Ministro del Interior. Archivo

Estado provincial activo

El gobernador describió la postura económica de Río Negro frente a la crisis de los últimos años. Aclaró que la provincia “no demoniza al Estado”, y reivindicó un modelo de administración responsable: “Creemos en un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario”.

Recordó además la intervención provincial tras la fuerte tormenta que afectó al sector frutícola rionegrino, provocando importantes pérdidas en peras, manzanas y cerezas. “Cuando nuestra principal economía regional sufre, el Estado rionegrino acompaña. Y lo seguirá haciendo”, aseguró.

Según expuso, durante los últimos dos años la gestión avanzó hacia “un ordenamiento fiscal, la modernización y una administración más ágil”, medidas que, según afirmó, permitieron recuperar la capacidad de proyectar obra pública y diversificación económica.

calcatreu.jpg Weretilneck además ponderó el proyecto minero Calcatreu en la provincia. Archivo

Minería responsable: el caso Calcatreu

Weretilneck señaló que Río Negro está atravesando un momento de expansión productiva basado en la energía, el petróleo, el gas y la minería, sumados a los tradicionales sectores de fruticultura, ganadería y turismo.

A modo de ejemplo, destacó el proyecto minero Calcatreu, ubicado cerca de Ingeniero Jacobacci, que “ya emplea más de un centenar de trabajadores directos y tercerizados” y prevé una inversión de US$250 millones. Indicó que la explotación ya genera impacto regional “a través de compras locales y empleo indirecto” y que representa una prueba de que “la minería responsable, con control estatal y acompañamiento comunitario, es una herramienta real de desarrollo para la Región Sur”.

El emprendimiento proyecta una producción inicial de 2.500 toneladas diarias de material minero y se encuentra actualmente en la etapa de instalación del campamento y la infraestructura operativa.

VMOS Soldadura automática finalizado Vaca Muerta Sur Oil ducto oleoducto (3) La inserción de Río Negro en sectores estratégicos de la economía y energía del país, también fue ponderado en el balance del año. Archivo

Energía y geopolítica del futuro

Otra porción clave del texto estuvo dedicada a los proyectos estratégicos vinculados al transporte de hidrocarburos desde Vaca Muerta. En ese sentido, el gobernador sostuvo que 2027 será un año histórico para la infraestructura energética nacional y que Río Negro ocupará un rol central gracias al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que permitirá transportar crudo neuquino hasta Punta Colorada.

“Su capacidad inicial rondará los 180.000 a 190.000 barriles diarios, con ampliaciones previstas que llevarán el sistema a alrededor de 550.000 barriles diarios”, detalló. En paralelo, en Punta Colorada avanza la construcción de una terminal marítima operada con monoboyas a siete kilómetros de la costa, que habilitará la exportación mediante buques de gran porte. Esta iniciativa, destacó, implicará “miles de puestos de trabajo” y la reactivación de zonas postergadas de la provincia.

Sobre gas, remarcó que la Argentina avanza hacia un sistema de exportación basado en unidades flotantes (FLNG), modelo que reduce costos y acelera los tiempos de salida al mercado. Río Negro, sostuvo, participa activamente en la definición de compensaciones ambientales y beneficios económicos: “La estrategia provincial es acompañar la expansión energética, garantizar controles ambientales, maximizar el valor agregado local y asegurar que el desarrollo llegue efectivamente a las comunidades”.

weretilneck milei En sintonía con las políticas nacionales, el gobernador rionegrino mencionó en la creencia de "un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario”. Archivo

Equilibrio político y consenso social

En el cierre de su análisis, Weretilneck subrayó que la provincia busca un lugar de “protagonismo y visión de largo plazo” dentro de la reconfiguración productiva nacional. “Nada de esto es fruto del azar. Es el resultado de planificación, diálogo, previsión y, sobre todo, consenso social”, afirmó.

Y sintetizó el rumbo político que propone para 2026: “Hemos demostrado que cuando la política provincial se centra en lo esencial (trabajo, producción y futuro) los resultados llegan”.

Con tono institucional, pero con una lectura estratégica del mapa federal, el Gobernador preparó terreno para la agenda del próximo año y una señal hacia la Casa Rosada y las provincias productoras, al reclamar reglas económicas más claras y una distribución que no profundice asimetrías históricas.

“Río Negro está construyendo hoy su lugar en la Argentina que vendrá”, insistió, marcando un mensaje político que se proyecta más allá de la coyuntura y que coloca nuevamente en el centro del debate el rol del federalismo argentino.