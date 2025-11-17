Alberto Weretilneck calificó como "positiva" la reunión con Manuel Adorni y Diego Santilli

El gobernador Alberto Weretilneck fue recibido este lunes en Buenos Aires por el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , en una reunión en la que el gobierno asegura que se repasaron los principales temas que Río Negro busca instalar en la agenda nacional.

Este fue el primer encuentro formal con las nuevas autoridades, instancia en la que el mandatario provincial detalló la situación actual de distintos frentes que requieren definiciones.

Uno de los ejes del diálogo fue el estado de las rutas nacionales 22, 23, 151 y 40, y la necesidad de contar con lineamientos concretos para avanzar en obras y mantenimiento. También se abordó el futuro de las vías del Alto Valle y la reactivación del Tren del Valle , proyecto que —según destacó Weretilneck— puede transformar la conectividad regional. “Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente”, afirmó.

En un comunicado emitido por el gobierno provincial, informaron que el gobernador insistió en la importancia de que el presupuesto nacional contemple partidas vinculadas con INVAP y con las obras de infraestructura que requieren las universidades para su funcionamiento. El mandatario planteó la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo científico y educativo de la provincia.

AGENDA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE RÍO NEGRO

Hoy me reuní con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, y con el Jefe de Gabinete de Ministros, @madorni, para avanzar en una agenda común que acompañe el crecimiento de Río Negro.

La conectividad fue uno de los…



La conectividad fue uno de los… pic.twitter.com/53GUwiiz9R — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) November 17, 2025

El análisis conjunto incluyó además el impacto que tendrá para Río Negro el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la ampliación de superficies bajo riego. Según señaló el gobernador, se trata de iniciativas estratégicas que requieren inversión pública para acompañar y potenciar el esfuerzo del sector privado.

Tras la reunión, Weretilneck destacó: "Río Negro sostiene el diálogo y un rumbo claro. Cada encuentro de trabajo es una oportunidad para seguir generando soluciones y más oportunidades para nuestra gente".

Santilli estuvo en Neuquén y se reunió con Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa recibió este sábado al ministro del Interior, Diego Santilli para dialogar sobre una agenda común entre el gobierno provincial y la administración nacional. “El diálogo es el camino”, destacó Figueroa luego de la reunión, durante la cual se abordaron algunos temas de interés de la provincia como la coparticipación, la deuda de Nación con Neuquén, el impuesto a los combustibles y las obras pendientes.

El gobernador remarcó que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”. “Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, dijo y agregó que desde su gobierno se apoyará “cada trabajo que beneficie a Neuquén y nos impulse al crecimiento”.

Explicó que la reunión se centró en “temas de interés que tenemos en la relación con el gobierno nacional” y aseguró que se desarrolló “con un espíritu constructivo, respetando nuestra forma de vida, que es nuestra neuquinidad”.

“Hay muchos puntos de mirada de crecimiento que coinciden, y hay algunos que a lo mejor no. Pero es importante trabajar sobre las coincidencias y avanzar en ellas es un inicio de un gran camino. En ese camino uno va dialogando sobre puntos que quizás no se tienen coincidencias plenas, pero estamos convencidos de que estamos en un círculo virtuoso”, indicó.

Embed EL DIÁLOGO CON NACIÓN ES CENTRAL



Mantuvimos una extensa reunión con el ministro del Interior, @DiegoSantilli, donde pudimos exponer los principales temas que la provincia tiene en agenda para trabajar junto a Nación.



Nosotros no peleamos por pelear; peleamos por Neuquén. Cada… pic.twitter.com/FRMCW4cnTI — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 15, 2025

“Estamos muy contentos con la visita del ministro. Pertenecemos a una generación que quiere que la Argentina salga adelante. Lo nuestro no es un desafío político ni de partidos, es un desafío generacional”, señaló Figueroa y concluyó: “Si a la Argentina le va bien, a Neuquén le va a ir bien. Y si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.