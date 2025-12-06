Río Negro presentó el Presupuesto 2026 con más de 380 obras previstas: cuáles y cuántas son para Cipolletti

La planificación provincial incorpora intervenciones estratégicas en la ciudad y también otras localidades. El repaso de las más destacadas.

Entre las obras anunciadas por el gobierno de Río Negro, está la ampliación de la Cirvunvalación de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro presentó el Presupuesto 2026 , que contempla la ejecución de 380 obras en todas las regiones y una inversión total de $278.020 millones. El plan combina recursos propios y financiamiento externo, con el objetivo de sostener el empleo, garantizar la continuidad de proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura provincial.

Según informó el propio gobernador Alberto Weretilneck , el nuevo presupuesto eleva el gasto de capital en más del 55% respecto de este año , impulsado por un resultado económico superavitario que permitirá financiar gran parte de las obras con fondos provinciales. “No hay una sola obra que necesite una comunidad que no esté contemplada”, señaló al presentar los detalles.

El programa incluye intervenciones en áreas prioritarias como educación, salud, seguridad, producción y obras viales . También incorpora infraestructura hídrica, mejoras urbanas y proyectos financiados mediante el Bono VMOS y créditos internacionales.

obras publicas rio negro

Obras previstas para Cipolletti

Cipolletti aparece incorporada en el Presupuesto 2026 con obras consideradas de alto impacto urbano y de servicios esenciales. Con financiamiento de la CAF, se ejecutará la obra de ordenamiento vial, conectividad, ampliación de capacidad y seguridad en calle Perón, un corredor clave para la circulación interna y el acceso a distintos barrios.

Para esta obra, la Municipalidad de Cipolletti lanzò una Consulta Significativa para que los vecinos puedan aportar y expresar sus observaciones sobre la obra. El objetivo del proyecto es modernizar la circunvalación Perón que conecta con la Ruta 65, para mejorar su capacidad, seguridad vial y la organización del tránsito en una vía clave para el movimiento en la ciudad. La iniciativa también responde al crecimiento urbano sostenido y el aumento del flujo vehicular, sobre todo en horas pico.

Avenida perón obra

Asimismo, la ciudad será beneficiaria de una nueva planta potabilizadora, también financiada por la CAF, destinada a reforzar y ampliar la provisión de agua potable. En el ámbito educativo, el Gobierno confirmó la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) de Cipolletti, financiado a través del acuerdo del Bono VMOS.

Estas intervenciones se complementan con la inclusión de la escuela técnica de Cipolletti dentro del paquete de obras que la Provincia financiará con recursos propios para fortalecer la infraestructura educativa.

Obras en otras ciudades de la provincia

El Presupuesto incorpora proyectos distribuidos en todas las regiones. Entre los más relevantes figuran la repavimentación integral de las rutas provinciales 6 y 8; los hospitales de Sierra Colorada y Darwin; y nuevas escuelas técnicas en El Bolsón y General Roca.

Con financiamiento del Bono VMOS se ejecutarán obras como el CET de Villa Manzano, la Escuela Primaria de Fernández Oro, la ampliación de la Escuela 60 de Sierra Grande, los hospitales de Barda del Medio y Sierra Colorada, y la repavimentación de la Ruta Provincial 69.

obra publica

A través de la CAF se avanzará en los accesos a los aeropuertos de Viedma y Bariloche; los sistemas de agua potable de General Roca, Bariloche, Dina Huapi y San Antonio Oeste; los desagües cloacales de El Bolsón y Río Colorado; obras pluviales estratégicas y la remodelación total del Centro Municipal de Cultura de Viedma.