Explosión en Neuquén: un video muestra cómo se sintió en la casa lindante al edificio

El consorcio del edificio aseguró que "no hay peligro de derrumbe", de modo que los vecinos podrán regresar a sus viviendas este viernes.

La impresionante explosión en el edificio de la calle Santamaría, en el centro oeste de Neuquén, alarmó a los vecinos de la zona. Los perjudicados no fueron solo los habitantes de los 20 departamentos sino también una familia que vive en una casa lindante, donde cayeron gran cantidad de escombros.

El hecho ocurrió el pasado miércoles al mediodía. Una fuga de gas en un departamento del segundo piso provocó una importante deflagración que destruyó no solamente el monoambiente donde se originó, sino otro departamento de un dormitorio, donde vive un hombre de 75 años. La administradora del consorcio, Sabrina Fernández, dijo en diálogo con Canal 7 que ambos "quedaron destruidos" y que "también hay otros departamentos afectados, pero en menor medida".

Por otra parte, hizo mención a la situación "angustiante" que se vivió el pasado miércoles, "pero después trabajamos de manera muy ordenada con Bomberos, Policía y Obras Particulares". En este sentido, señaló que se contrató seguridad privada para resguardar las viviendas y que se está llevando adelante la limpieza de los espacios comunes, tras lo cual los vecinos podrán regresar a sus viviendas este viernes. "No hay peligro de derrumbe", afirmó.

"Si bien la gente se encuentra muy angustiada, recibimos mucho apoyo porque estamos 24/7 ocupándonos del tema", señaló Fernández y sumó que, según los dichos de los Bomberos, "no hay algo similar que haya sucedido".

A 48 horas de la explosión que pudo haber terminado en una tragedia mayor, se conocieron imágenes que muestran cómo se sintió la explosión desde el interior de la vivienda lindante al edificio. Allí, en el patio, se acumuló gran cantidad de escombros y la familia todavía está asustada por lo ocurrido.