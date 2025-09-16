Terror en Rincón de los Sauces: asesinaron a un joven en plena calle con dos disparos a quemarropa

El autor del hecho sería un narco, que está siendo intensamente buscado. La Policía provincial asistió en forma rápida pero poco pudo hacer por la víctima.

La Policía continúa trabajando en el lugar del hecho con el fin de recoger distintas pruebas de valor.

Una vez más, el terror se apodera de las calles de una ciudad neuquina con un salvaje asesinato a sangre fría . Ocurrió esta tarde, en Rincón de los Sauces, donde luego de una pelea a piñas, un joven recibió dos disparos a quemarropa. El ataque se produjo ante la mirada desesperada de su hermano, de 18 años, que no pudo hacer nada para protegerlo.

En este momento, la Policía provincial está llevando a cabo un enorme despliegue para atrapar al autor del crimen, que sería un conocido narco de Rincón. Igualmente, ya fueron apresados un hombre y una mujer y que se buscará determinar si tuvieron algún tipo de participación en el homicidio.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, el hecho se inició con una compra de drogas en un kiosco narco ubicado en cercanías de calle Belgrano . En el aguantadero, se produjo una primera discusión entre la víctima y el victimario por razones que se desconocen.

El comprador de estupefacientes se habría retirado sin sospechar que el vendedor tenía intenciones de continuar con la disputa que se inició en un primer momento. Fue en esas circunstancias que, en el cruce de las calles Belgrano y Río Colorado, los dos hermanos que buscaban alejarse son interceptados por dos narcos en moto. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el acompañante se bajó del vehículo y se trenzó en una pelea con uno de los hermanos. Luego, de forma impune, extrajo un arma de fuego y le descerrajó dos disparos.

El incidente generó la curiosidad de varias personas, aunque ninguna se acercó porque no desconocen el prontuario del narco que baleó al joven.

Un gran despliegue en el lugar del crimen

La Policía provincial fue alertada sobre lo sucedido y, al llegar, se encontraron con la víctima desangrándose sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Río Colorado y La Pampa. Más allá de una rápida asistencia y el traslado al hospital, murió.

En el sitio del crimen se desarrolló una intensa labor debido a que, tras el ataque a balazos, se acercaron curiosos y también conocidos de la víctima. Bajo las órdenes de la Dirección Seguridad Interior Añelo, los efectivos de la Comisaría 35 adoptaron las medidas de rigor para que Criminalística avance con distintas acciones.

fiscal rocio rivero.jpg La fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero. MPF

Uno de los principales testigos del hecho es el hermano de la víctima y también vecinos, que residen en las cercanías.

El MPF pidió la captura del principal sospechoso

El Ministerio Público Fiscal (MPF), con Rocío Rivero a la cabeza, se encargó de ordenar la detención del principal sospechoso y solicitó la autopsia de la víctima, que se realizará mañana miércoles en esta capital. Por este motivo, no fueron revelados los datos filiatorios del joven.

En este momento, persiste la conmoción en Rincón de los Sauces por las características del crimen, a plena luz del día y con una impunidad de parte del autor del hecho que genera mucha indignación.

Los investigadores se abocaron a secuestrar restos de proyectiles y, además, relevaron la zona para confirmar la existencia de cámaras de seguridad que puedan aportar material fundamental para determinar las circunstancias del homicidio.