Video insólito: apareció un lobo marino en un patio de Viedma y se puso a tomar sol

Ángel nos cuenta la inédita situación que vivió en la capital rionegrina. El operativo para regresarlo a su hábitat: “se fue rezongando, quería quedarse”.

El lobo marino se puso a tomar sol en el patio de una casa en Viedma. Hermoso.

Como toda casa "con pileta", sus moradores han recibido la visita de infinidad de personas, entre familiares y amigos. También mascotas de todo tipo, perros, gatos. Pero nunca antes la familia Rovira Bosch había sido “anfitriona” de un simpático lobo marino .

Sí, la inesperada e insólita visita se registró “el sábado, a eso de las 9, cuando salgo del vivero en el que trabajo, a unos 250 metros del río. El ‘señor’ estaba tomando sol dentro de nuestra chacra” , cuenta aún gratamente sorprendido y en tono cómplice el bueno de Ángel .

El conocido comerciante local explicó, luego, cómo actuaron para salvar al animalito y regresarlo a su hábitat natural. “Ahí hice videos y subí a redes para que pudieran ayudarnos, fundamentalmente la gente de fauna de la provincia. Se hizo una red junto con Jorge Lepi que trabaja con nosotros en el vivero. No lo tocamos, sabemos que esa es la forma de manejarse . La gente de fauna llegó sobre el mediodía y previamente vino un equipo de Defensa Civil del Municipio, aunque ellos no hicieron intervención porque no les correspondía”.

Lobito Marino en Viedma fue devuelto a su habitat

Siempre en declaraciones a LM Cipolletti el vecino de Viedma destacó que “todos empezaron a colaborar para convocar a la gente de Fauna. Transcurrido un tiempo, el lobito se fue a otro lugar del patio, al borde de la pileta ¡a tomar sol! Cuando la gente de Fauna llegó evaluó que estaba deshidratado y había que acercarlo a la orilla”.

Pese a que el simpático lobito estaba muy cómodo alrededor de la pileta, no quedó otra que trasladarlo a su lugar de origen. “Tomamos una media sombra y carretilla, lo cargamos, estaba medio enojado el lobo porque se quería quedar parece pero hicimos caso a los que saben y lo llevamos al borde del río. El veterinario de fauna le puso unos medicamentos, corticoides y algo más para revitalizarlo un poco, para ayudarlo. Nos sugirió que lo dejáramos ahí tranquilo que ya se iba a mover”, contó el desenlace de esta increíble y maravillosa historia relacionada a la naturaleza.

“Después me fui a trabajar pero ya no lo vi más. Se debe haber zambullido y regresado al río. Nos contaban que se está formando una colonia de lobos marinos de río, cerca de la zona del puente nuevo, de la ruta nacional 3 y que a veces salían a descansar. Este llamaba la atención que estaba muy lejos de la costa”, agregó Ángel, quien de esta manera cosechó un nuevo y especial amigo.

Lobo en el río El hermoso lobo marino que fue devuelto al río.

Por último agradeció a los vecinos y al personal de Fauna. “Por suerte a través de esa red que se armó se le pudo dar asistencia y devolver a su hábitat. Agradecemos a Roberto Espósito, de Fauna, que un sábado se apersonó, super atento. La verdad que fue muy lindo conocer a ese lobo, poder ayudarlo y también comprobar el trabajo responsable de la sociedad y de los expertos. Todo muy positivo”, culminó Jorge, un tanto emocionado por la formidable experiencia.

¿Lobo está? Ahora de vuelta en el río, ¿regresará a la pile?