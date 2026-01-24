Viajaba sola en un colectivo y sufrió ataques de pánico: el conmovedor gesto de los choferes

La adolescente de 14 años viajaba desde Luis Beltrán hacia Viedma cuando comenzó a sufrir una crisis. La importancia de la empatía ante situaciones de salud mental.

La adolescente de 14 años abordó el colectivo sola, sin embargo los conductores no la dejaron en ningún momento.

Un emotivo episodio tuvo lugar en un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac, cuando una adolescente de 14 años comenzó a sufrir un ataque de pánico que le provocó momentos de tensión y llanto. Los conductores del micro acompañaron a la joven realizando paradas en el camino, transitando a una velocidad menor y llamando a su familia para garantizar la atención médica inmediata una vez que llegara al destino.

Se trata de Miguel Gómez y Raúl Gordillo , ambos se desempeñan como conductores del ómnibus de larga distancia en el recorrido que une la ciudad de Viedma a L uis Beltrán . La joven abordó el viaje de cinco horas sola , cuando comenzó a sentir sudoración intensa, pensamientos de peligro y la sensación de asfixia, reconocidos como los síntomas de un ataque de pánico.

“Una nena de 14 años que viajaba sola empezó con ataques de pánico en plena ruta. No fue uno, fueron muchos, repetidos, intensos, agotadores. Cuando eso pasa, no alcanza con “ya va a pasar”. Hay que quedarse. Hablarle. Respirar con ella. Sostener cuando el cuerpo se va” relató un testigo del viaje en colectivo.

La mujer abordó el mismo colectivo que la adolescente y tenía experiencia en acompañamiento a jóvenes que padecen problemas de salud mental. Por esta razón, decidió acompañarla en el difícil momento que atravesaba la joven.

via tac.jpeg Los choferes detuvieron la marcha todas las veces necesarias para que la adolescente baje a la ruta.

“Tengo experiencia acompañando jóvenes, así que me quedé cerca: hablarle, abrazarla, buscarle temas, poner música, cantarle cuando ya no reaccionaba, ayudarla a mantenerse en eje. No porque sea fácil, sino porque alguien tenía que hacerlo” indicó la mujer.

Los choferes pararon el micro en pleno recorrido

La compleja situación fue abordada por los choferes Miguel y Raúl, a quienes definieron como los “ángeles” del lugar. Los conductores realizaron todas las paradas necesarias para que la joven recupere la respiración y gane calma, bajaron junto a ella a la ruta, llamaron a la ambulancia para coordinar la asistencia y se comunicaron con la familia para informar el episodio.

“Pararon el colectivo todas las veces que hizo falta. Bajaron con nosotras a la ruta. Llamaron a la ambulancia, hablaron con su mamá, manejaron más despacio y sobre todo, no la dejaron sola” agregó la mujer que acompañó a la joven.

La llegada a destino: el momento de mayor tensión

El momento de mayor tensión fue cuando la formación llegó al lugar de destino y la ambulancia se encontraba en la Términal de Ómnibus para asistir a la adolescente.

VIA TAC Los conductores coordinaron la asistencia médica de la joven.

“Hubo momentos en los que no reaccionaba y nos asustamos de verdad. Hubo llanto vómitos, miedo puro y así durante horas. Cuando llegamos y la ambulancia estaba esperando ella gritaba más, tenía terror. Pero el chofer le dijo: quedate tranquila, estoy con vos, no te voy a abandonar” expresó con emoción la mujer.

Finalmente, la chica llegó a su destino con tranquilidad, abrazó a su mamá y se despidió con cariño de las personas que la acompañaron en la compleja situación. El gesto de los choferes y la mujer que relató el episodio, refleja la empatía y sensibilidad necesarias para abordar estas situaciones delicadas y cada vez más frecuentes.

“Ella llegó mejor, más tranquila y pudo abrazarse con su mamá. Así que sí, con un poco de ironía y mucho amor, fuimos el equipo de rescate de una nena de 14 años y uno que no estaba en ningún manual, pero que funcionó porque hubo empatía” concluyó.