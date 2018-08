"Nos pidió abortar pero decidí apostar por las dos vidas"

El hecho ocurrió el 2 de abril del 2017, cuando la joven ingresó a la guardia del hospital cipoleño con fiebre y contracciones y manifestó su decisión de abortar. En el expediente figura que consultó previamente en el hospital de Fernández Oro y que habría ingerido Oxaprost (misoprostol). Según Lastra, el tiempo de gestación era de 22 semanas, razón por la cual se le negó a seguir adelante con el procedimiento.

“Ella contó que acudió a un lugar no médico a practicarse un aborto y eso me generó alarma. La ecografía informaba que se trataba de un feto de 500 gramos y ya no encuadraba, desde lo médico, en un aborto. Mi decisión fue frenar las contracciones uterinas con un antibiótico denominado Indometacina y estabilizarla. Esta medicación se utiliza para la amenaza de partos pretérmino”, explicó el médico. Es decir que el aborto ya había iniciado y Lastra intervino para revertir el cuadro.

Embed

Desde el principio se sabía que se trataba de un embarazo no deseado. “El contexto no fue claro y no tenía consentimiento informado como exige el protocolo. Mi decisión fue salvar las vidas. Consultamos a la Justicia y nos dijeron que el caso no era judiciable. El análisis del equipo médico decidió interrumpir el embarazo recién a las 35 semanas cuando el feto ya era viable”, dijo el jefe de Ginecología.

Embed

Aseguró que la mujer pedía abortar. “Se la escuchó, pero no se pudo acceder a su pedido. Durante la internación volvió a tener episodios de contracciones uterinas y se la derivó, y en ese lugar se realizó el mismo tratamiento. La realidad es que había una vida, que tenía posibilidad de subsistir. El protocolo de aborto no punible no establece un plazo máximo, pero sí recomendaciones de hasta 20 semanas”, comentó el profesional.

Además, dijo que el cuadro era complejo porque había sido tratada con una medicación que no se constaba ni su origen ni se sabía quién la había administrado. “Comentó que eran pastillas de Oxaprost que se las suministraron desde una organización. Había una salida que era esperar que no se muera, y otras que era más riesgosa, cercana a la impericia y que no es la que yo habría aplicado de ninguna manera”, explicó. Por eso decidió “apostar por la salud y por las dos vidas”. “Luego de lo que ocurrió decidí firmar la objeción de conciencia, fundamentado en cuestiones éticas. Anteriormente había participado de abortos en embarazos inviables y partos pretérminos por cuadros clínicos, pero siempre en el marco de la ley. Todo esto fue muy fuerte y cambió mucho mi cabeza. Ya no podría enfrentarme a otra situación así”, expresó.

Embed

Por último, contó que la mujer estuvo meses con esta situación y que algo falló ya que consultó en tiempo y forma en el hospital de Oro y no le supieron dar respuestas. “En ese lugar puede estar la falla”, afirmó.

“Matar bebés no es mi trabajo”

“Volvería a actuar de la misma manera, porque matar bebés no es mi trabajo. No me arrepiento de nada, hice lo mejor que se podía en una situación así. Antes se pudo haber actuado y no se hizo”, comentó Lastra. Dijo que teme lo que pueda hacer la Justicia y lamentó que lo juzguen a él en vez de buscar a los violadores. “Si llegan a quitar la objeción de conciencia no podré seguir. Si me obligan, tendré que buscar otra especialidad. La doctora Milesi habla del tema sin conocer la Constitución, y hasta el propio protocolo”, criticó Lastra.