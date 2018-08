"En los 5 años que trabajé en el Hospital Pedro Moguillansky a mi nunca me tocó ver a una paciente morir por un aborto clandestina o con cuadros sépticos o hemorrágicos severos. Me llama la atención que se haga foco en las muertes por abortos clandestinos y no otras enfermedades mortales como el cáncer de mama", explicó el profesional en diálogo con Canal 7.

Además, señaló que "no se están destinando los mismos recursos o importancia a otros problemas de salud" y que el aborto sólo es "el resultado final de políticas sanitarias que fracasaron".

El chaquetazo se realizó a una semana de que el Senado discuta la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en el mismo lugar donde semanas atrás se hizo un pañuelazo por el derecho a decidir.

