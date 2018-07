A poco más de una semana de que el Senado discuta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los médicos que se oponen realizarán un chaquetazo en el mismo lugar donde la semana pasada se hizo un pañuelazo por el derecho a decidir.

Según indicó a LM Cipolletti el médico ginecólogo y obstetra, Jorge Maciel, la región no está en condiciones para implementar la ley, por la falta de recursos y de profesionales que afecta a los hospitales públicos.

“Hay cosas que la gente desconoce. A diferencia de otros países, acá no tenemos la cantidad suficientes de profesionales dispuestos a realizar abortos, ni los recursos económicos. En Argentina hay ajuste, y los recursos no abundan. En cualquier hospital faltan medicamentos, las camas no alcanzan y no hay profesionales, y particularmente en Río Negro faltan médicos. En Cipolletti todos los ginecólogos son objetores de conciencia, y si se aprueba la ley habrá demanda y juicios. Esto generará que los médicos emigren al sector privado donde existe menos presión para hacer abortos, más aún si se quita la objeción de conciencia como expresó el senador Pichetto”, comentó Maciel.

Según expresó, la ley establece que los hospitales deben contar con al menos un profesional que esté dispuesto a hacer abortos, y si no, las pacientes podrán hacer juicio a la institución.

“Se le da urgencia a un tema que no causa problemáticas en la salud como si lo hacen otras patologías que provocan mayor cantidad de muertes. Los recursos en salud pública son limitados, y no se pueden destinar en una causa que no es primordial. Tenemos que utilizarlo en aquellas patologías que definen la morbilidad y la mortalidad”, comentó el ginecólogo objetor de conciencia.

Indicó que existen proyectos para acompañar a la mujer embarazada en situación de riesgo que no se tratan en el Congreso, y evitarían la muerte materna por abortos. “El embarazo no buscado llegó porque no se supo cuidar, y hay que educar en cómo evitar los embarazos. Las cajas de anticonceptivos se vencen en los hospitales, no dan educación sexual como corresponde. A las mujeres con embarazo no deseados le proponemos controles, asistencia psicológica y trabajadores sociales, para poder analizar sus circunstancias de vida. Hay que darle otra alternativa al aborto. La ley propone sólo abortar, pero no brindarle trabajo o asistencia económica”, relató Maciel.

chaquetazo

En contra del aborto en casos de violación

Pese a que Río Negro adhirió a la ley de aborto no punible, Maciel expresó que el aborto no es una alternativa en casos de violación.

“Personalmente no estoy de acuerdo en aplicar el aborto no punible en casos de violación. Entiendo lo que una mujer pasa en una violación, pero creo que hay otras alternativas que a la mujer violada no se le brinda, como por ejemplo la adopción del bebé antes de nacer. Las facilidades para la adopción y el acompañamiento psicológico. Si ese acompañamiento se realiza como corresponde, se evita el padecimiento de transitar un embarazo producto de una violación”, aseguró el médico ginecólogo y obstetra.

Al contrario de lo que marcan algunas estadísticas mundiales, el médico aseguró que la legalización aumentará la cantidad de abortos. “Si se legalizará el aborto, creo que aumentaría la cantidad. En la clandestinidad donde está en riesgo la vida de la mujer, y teniendo que pagar para hacerlo, se hacen igual, imagínense siendo gratis, seguros y realizados por especialistas, seguramente aumentará la cantidad”, comentó Maciel.

Las estadísticas a nivel internacional marcan que los abortos en países donde la práctica es legal, descendieron. En España, el número de abortos cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó en 2010, mientras que en Portugal ocurrió lo mismo a partir de 2007.

También se redujo la mortalidad materna por aborto, como en el caso de Uruguay, Guyana y Rumania.

LEÉ MÁS

En el hospital se niegan a los abortos no punibles

Habrá dos pañuelazos en la ciudad por el aborto legal

En Cipolletti se suman al pañuelazo federal por el aborto legal

Todos los senadores de Río Negro votarán por el aborto legal