Se incendió una lancha en plena navegación por Las Grutas

El incendio motivó la intervención de los guardavidas, que realizaron giros en las motos de agua para apagar las llamas. No se registraron heridos.

El fuego comenzó en la lancha en plena navegación por el mar de Las Grutas.

Un incendio inusual en una lancha generó preocupación durante la tarde del martes frente a la segunda bajada de la playa de Las Grutas , cuando una lancha que realizaba pruebas de navegación a unos 600 metros de la costa sufrió un desperfecto en el motor que derivó en el inicio del fuego.

Ante la situación, intervino de manera inmediata el guardavidas timonel Darío Rosa , quien se desplazó hasta el lugar a bordo de una moto de agua al advertir las llamas. La rápida reacción permitió llegar en pocos minutos a la zona donde se encontraba la embarcación afectada.

Con maniobras precisas y giros en “U” , el rescatista utilizó el oleaje generado por la moto de agua para salpicar la lancha y sofocar el incendio , evitando que el fuego se propagara y agravara el incidente en mar abierto.

Gracias a la oportuna intervención, el episodio no pasó a mayores y se descartaron riesgos para los ocupantes de la embarcación y para quienes se encontraban en la costa, en un hecho poco habitual para ese sector del balneario rionegrino.

La temporada de verano 2026 de Río Negro en números: Las Grutas y Bariloche, los más elegidos

La provincia de Río Negro transitó el inicio de la temporada de verano 2026 con niveles altísimos de ocupación hotelera, la llegada de cientos de visitantes a los principales destinos cordilleranos y costeros, consolidando a Bariloche y Las Grutas como las ciudades más elegidas por los turistas.

Durante las primeras semanas de enero, más de 214.000 visitantes recorrieron la provincia, lo que generó un impacto económico mayor a 84 mil millones de pesos, según los registros oficiales del Observatorio Turístico de Río Negro.

rio negro turismo Bariloche, una de las localidades más elegidas de Río Negro.

Bariloche, la más elegida por los turistas

En ese escenario, San Carlos de Bariloche fue la localidad más elegida nuevamente, registrando un 80% de ocupación en los distintos tipos de alojamiento, a partir de la llegada de 94.514 visitantes que pudieron disfrutar de la naturaleza de la cordillera rionegrina.

En la Zona Atlántica, Las Grutas se posicionó como el destino más convocante del litoral rionegrino. El balneario registró un 70% de plazas ocupadas y recibió a 73.465 personas, que disfrutaron de las playas, las temperaturas del agua y una intensa agenda nocturna.

Otro destino de la costa de Río Negro fue Playas Doradas que alcanzó un 56% de ocupación, con un flujo sostenido de visitantes.

las grutas panoramica Las Grutas, el segundo destino más elegido de Río Negro.

El Bolsón, el destino cordillerano que combina naturaleza y tranquilidad

Por otra parte, los datos recolectados por el Observatorio Turístico de Río Negro revelan el impacto positivo del turismo en otros puntos de la región andina. Como Dina Huapi que alcanzó un 84% de ocupación y El Bolsón registró un 55% de registro hotelero en distintos alojamientos turísticos.

La actividad turística también se extendió hacia el Valle y la zona sur de la provincia. Como fue el caso de Viedma que informó un 76% de ocupación, impulsada por la realización de la Fiesta Nacional del Río que convocó a cientos de visitantes a la celebración local y la llegada de la Regata Internacional del río Negro, eventos que dinamizaron la demanda hotelera y movimiento de visitantes.

1761264913626-los-refugios-el-bolson-son-visitados-cientos-turistas-este-ano-se-sumaran-dos-vias-acceso Los refugios de El Bolsón son visitados por cientos de turistas cada verano, este año se sumarán dos vías de acceso.

En la misma línea, Río Colorado comunicó un 75% de ocupación, mientras que General Roca alcanzó el 74%, reflejando un movimiento constante en ciudades que combinan propuestas recreativas, culturales y eventos regionales durante el verano.

Estos números considerados positivos desde la perspectiva turística, permitió renovar las expectativas para el resto de la temporada, con proyecciones favorables para febrero, un período históricamente fuerte para el turismo interno.