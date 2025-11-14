Otro revés judicial para Vialidad Nacional: ordenan ejecutar obras viales urgente en Río Negro

La Justicia federal confirmó una sentencia que ordena a Vialidad Nacional realizar de manera urgente una serie de obras esenciales en una ruta clave rionegrina. La puja judicial sigue entre provincia y Nación. También hay un legajo abierto por la Ruta 151 .

El pronunciamiento se da en el marco de un amparo colectivo presentado en 2022 por el entonces senador y actual gobernador Alberto Weretilneck , junto al Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo y entidades de la región. Con el fallo firme, Nación deberá cumplir sin demoras el cronograma de tareas fijado.

La causa se inició ante la ausencia de respuestas oficiales y el creciente deterioro del tramo, cuya peligrosidad había sido advertida reiteradamente por la Provincia. Se trata de una vía central para la conectividad andina y para el desarrollo económico y turístico de la zona, donde el mal estado de la calzada constituye un riesgo permanente para quienes la transitan a diario.

ruta 40

La sentencia dispone que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato —con cargo al presupuesto 2024— trabajos considerados imprescindibles para garantizar la seguridad vial. Entre ellos, las tareas a cumplimentar deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas:

reparación de pozos, grietas

ahuellamientos y deformaciones

corrección de descalces de banquinas

reposición de señalización horizontal en los sectores intervenidos

colocación de cartelería vertical, tanto diurna como nocturna, en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos

Plazos y tareas obligatorias

El fallo establece un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de los puntos críticos del tramo, junto a un cronograma detallado de cada reparación ordenada. En ese mismo período, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte la posibilidad de arrastre de material rocoso; si el riesgo existe, deberá proponer medidas correctivas y sus respectivos plazos.

También en esos 90 días, el organismo deberá informar si corresponde instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué acciones se implementarán y en qué tiempos.

ruta 40

A los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las tareas urgentes, con acciones preventivas y de conservación destinadas a sostener en el tiempo la seguridad de la traza.

Rol de la Provincia y reconocimiento judicial

La resolución judicial ratifica el rol del Gobierno de Río Negro en la defensa de la seguridad vial, la integridad física y la vida de quienes utilizan una de las rutas más importantes para la conectividad de la región andina. Además, reconoce la inacción de Vialidad Nacional durante años y valida el derecho y el deber de la Provincia de accionar ante los incumplimientos del Estado Nacional.

El amparo por la Ruta 151

A comienzo de octubre, la Justicia Federal resolvió hacer lugar al amparo colectivo presentado por la Provincia de Río Negro, los municipios del Alto Valle y cámaras empresariales contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por el deterioro crítico de la Ruta 151, entre Cipolletti y el límite con La Pampa. Sin embargo, esto fue apelado por Nación.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó su malestar ante la decisión del Gobierno Nacional de apelar el fallo judicial que derivó en un amparo colectivo que ordenaba a Vialidad Nacional a realizar tareas de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 151. Consideró que la medida “demuestra una vez más la falta de compromiso con Río Negro”.

El mandatario recordó que el fallo de la Justicia Federal había reconocido el derecho colectivo a la seguridad vial, que ordenó al Estado Nacional a presentar un plan de obras en un plazo de diez días y a iniciar los trabajos dentro de los próximos tres meses.

Ruta 151

“En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta” expresó Weretilneck.

El amparo colectivo

La causa judicial se originó tras años de reclamos de vecinos, municipios y autoridades provinciales por el deterioro de la traza que conecta Cipolletti con Catriel, considerada estratégica para el desarrollo productivo, comercial y energético de la región. La falta de mantenimiento del asfalto, provocó baches y marcas viales borrosas que derivaron en múltiples accidentes de tránsito y muertes por la falta de seguridad vial.

El mandatario provincial consideró que la medida extiende los plazos del proceso judicial e impide que se inicien las obras previstas en la resolución emitida por la Justicia Federal.

ruta 151 barda del medio El Gobierno Nacional ya había expresado su intensión de no intervenir en la Ruta 151 al solicitarle a la Justicia Federal que rechace la acción de amparo.

“Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro” indicó el Gobernador.