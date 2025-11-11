Rucci pidió intervención urgente por el mal estado de la Ruta 151: ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar?

El secretario General del Sindicato petrolero se puso a disposición del Gobernador Alberto Weretilneck para trabajar juntos en la reparación.

El secretario general gremial, Marcelo Rucci se puso a disposición del Gobernador Alberto Weretilneck para dialogar y arreglar la ruta nacional 151.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa hizo entrega de la octava ambulancia de alta complejidad (UTIM) destinada a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel. La donación se hizo en un acto encabezado por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, quien además elevó un pedido por el estado crítico de la Ruta Nacional 151 y los accidentes que provoca.

El secretario expresó su indignación ante la falta de mantenimiento que presenta la Ruta Nacional 151 y la postergación de los trabajos para su reparación. La cantidad de accidentes, choques y vuelcos de vehículos , incluso de transporte de trabajadores de hidrocarburos pone en relieve la necesidad de una obra integral en la vía que conecta los principales puntos productivos de la provincia.

“No se puede transitar sin peligro. ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar ? ¿Por qué no podemos tener derecho a infraestructura segura, si este pueblo aportó tanto al desarrollo provincial y nacional?” expresó Rucci ante trabajadores, autoridades municipales, profesionales de la salud y vecinos.

El dirigente remarcó que no se trata de una demanda aislada o específicamente del sector petrolero, ya que destacó la importancia de la localidad de Catriel y su rol clave para conectar los principales puntos productivos y logísticos del Alto Valle.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.02.50 (1) El secretario general adjunto, Ernesto Inal indicó: “Estas ambulancias no tienen precio. Se pagan con una sola vida salvada".

“Este pueblo también es Río Negro. Tan importante como Cipolletti, como Roca o Bariloche. Pero acá, cuando bajó la actividad muchos bajaron los brazos. Nosotros no, nosotros seguimos invirtiendo, seguimos creciendo, seguimos al lado de nuestra gente” indicó el secretario general.

Rucci agregó que se pone a disposición para articular soluciones con el gobierno provincial y le propuso un espacio de diálogo al Gobernador Alberto Weretilneck para gestionar y realizar las reparaciones necesarias en la Ruta Nacional 151.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.02.50 El secretario general del Sindicato solicitó urgente intervención en la Ruta Nacional 151.

“No es para criticar, sino para gestionar. Trabajemos juntos, arreglemos la ruta. Démosle servicios dignos a Catriel y a la zona norte de la provincia. Porque la responsabilidad es de todos y mirar para otro lado no es una opción” agregó Rucci.

Ambulancia de última generación para Catriel

Durante el acto realizado al frente de la Clínica Juan Domingo Perón, se formalizó la entrega de una ambulancia (UTIM) es decir, Unidad de Terapia Intensiva Móvil equipada con tecnología de última generación. Se trata de un vehículo Mercedes-Benz 517 destinada a emergencias de alta exigencia.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.02.49 El acto se realizó frente a la Clínica Juan Domingo Perón en Catriel.

La unidad cuenta con un desfibrilador bifásico, ventiladores pulmonares portátiles y fijos, camilla Galáctica II y sistema de geolocalización satelital en tiempo real. El objetivo es asistir el norte de Río Negro y el sur de La Pampa. Esta última entrega constituye la octava ambulancia entregada por el Sindicato y que están distribuidas en distintos puntos de actividad hidrocarburífera.

“No dijimos ‘esta ambulancia es para los petroleros’. No. Esta ambulancia es para el pueblo de Catriel, para el pueblo de 25 de Mayo, para quien la necesite” agregó Rucci.

Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal indicó: “Estas ambulancias no tienen precio. Se pagan con una sola vida salvada. Porque no hay cifra que valga más que la vida de un trabajador o un vecino.”

WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.02.49 (1) La ambulancia donada cuenta con tecnología de última generación y estará destinada a asistir el norte de Río Negro y el sur de La Pampa.

El recuerdo del histórico dirigente Guillermo Pereyra

Durante su discurso, Rucci también recordó y reivindicó el camino trazado por Guillermo Pereyra, líder histórico del gremio. Aseguró que vive con tranquilidad su presente como secretario general del Sindicato ya que sigue el rumbo marcado por su líder.

“Yo no me muevo ni un centímetro del rumbo que me marcó Guillermo. El compromiso con nuestros compañeros es indeclinable. Nos vamos a quedar acá. No vamos a abandonar el barco. Vamos a seguir intensificando todo lo que haya que hacer para defender el trabajo, la salud y la dignidad de esta región” concluyó el secretario general.