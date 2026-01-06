El escándalo suma tensión: el padre de Rossi cruzó a un vocal y cuestionó su rol en Malvinas

Tras la denuncia por pagos irregulares, el conflicto en Cinco Saltos escaló con posteos del padre del intendente contra un vocal del Tribunal veterano de Malvinas. ¿Qué se dijeron?

El padre del intendente de Cinco Saltos, cuestionó al vocal del Tribunal de Cuentas, Omar Torres por su condición de veterano de Guerra de Malvinas.

La denuncia penal presentada por dos vocales del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos contra el intendente Enrique Rossi y miembros de su gabinete por presuntas irregularidades en el pago de cerca de $100 millones a un proveedor monotributista, ex empleado municipal, abrió una nueva etapa de fuerte confrontación política e institucional que, en las últimas horas, derivó en cruces personales en redes sociales.

El conflicto, que ya está judicializado y bajo análisis de la Fiscalía de Delitos Complejos, escaló cuando el padre del jefe comunal, José Rossi , intervino públicamente con una serie de comentarios y posteos en Facebook dirigidos contra los vocales denunciantes, con especial dureza hacia Omar Torres , ex combatiente de la Guerra de Malvinas.

Lejos de referirse al contenido de la denuncia, a los contratos cuestionados o al presunto perjuicio a las arcas municipales, José Rossi utilizó las redes sociales para lanzar descalificaciones personales contra Torres y la otra vocal del Tribunal de Cuentas.

En uno de los comentarios publicados en Facebook, escribió: “Torrres sos un vago, todo el pueblo sabe, ni pisaste las Malvinas y estas pensionado ocho años haciendo nada y la Dergo (vocal denunciante) otra vaga, no es ni radical pónganse de intendente Dergo obedeces a tu jefe son de Milei y después lo niegan, no son nada garcas”.

Comentarios Rossi contra Torres RRSS Los posteos en redes sociales fueron publicados y luego eliminados por el padre de Enrique Rossi. Gentileza Radio Seny

En el mismo hilo, respondió a otro usuario con un mensaje aún más agresivo: “Buscalo a ver si cobró, preguntale a tu amigo Torres que tanto lo defendés. Culpar a un inocente no es de chanta como vos, da la cara y pone tu apellido como lo pongo yo, quisiera ver quién sos y ver el muerto que tenés en tu placard y ver tu ortografía perfecta”.

Lejos de moderar el tono, Rossi continuó con nuevas publicaciones: “Da la cara sinvergüenza, tranza, y si sos mujer cuida tus hijos ladrona. Le robaste la casa a tu marido reventada y si sos hombre, fuiste cornudo. Da la cara y no cobro sino que el tribunal de Torres y Dergo ya me hubieran encontrado. Dios te va a dar tu merecido, tengo 73 años me criaron tus padres infelices. Den la cara, se esconden como se criaron, ratas”.

Los mensajes generaron un inmediato repudio en distintos sectores de la comunidad, no solo por el nivel de agresión, sino por poner en duda la condición de veterano de guerra de Torres, un punto particularmente sensible en la historia local.

Omar Torres - Cinco Saltos Omar Torres, miembro del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos y veterano de guerra de Malvinas. Gentileza

La respuesta del vocal veterano de la Guerra de Malvinas

Consultado por LM Cipolletti, Omar Torres respondió con firmeza y marcó un límite claro entre el debate institucional y los ataques personales. “¿Qué puede decir un padre enojado porque alguien cuya función es controlar los ingresos y egresos del municipio ve que se están robando dinero del pueblo de Cinco Saltos y denuncia a su hijo como principal responsable?”, señaló.

Torres consideró que los mensajes buscan desacreditar su rol como órgano de control y evitar discutir el fondo de la denuncia. “Salir a intentar desacreditarme por mi condición de Veterano de la Guerra de Malvinas no me afecta en lo más mínimo. El honor y el orgullo de haber defendido la Patria han sido, y seguirán siendo hasta mis últimos días, un gran honor”, expresó.

El vocal recordó que fue reconocido por el Congreso de la Nación con una medalla y distinguido por la provincia de Río Negro, además de integrar la nómina de los nueve veteranos de guerra de Cinco Saltos. “Lo único que demuestran esos comentarios es bronca ciega y una falta total de respeto hacia quienes, con 18 años, ofrecimos nuestra vida por el país”, agregó, y cerró con una frase contundente: “Seguir denunciando a los ladrones de la política también es hacer patria”.

Enrique Rossi, intendente Cinco Saltos Enrique Rossi, negó las denuncias presentadas. Archivo

La respuesta del intendente por las denuncias

Mientras el cruce en redes sociales sumaba repercusión, el intendente Enrique Rossi se refirió a la denuncia en una entrevista con Somos El Valle, donde volvió a negar de manera categórica todas las acusaciones. Aseguró que la documentación “está al día”, que ya fue presentada al Tribunal de Cuentas y que su abogado trabaja en las presentaciones ante la Fiscalía.

Rossi sostuvo que se trata de un ataque político para dañar su imagen y recordó que ya enfrentó otras denuncias penales que terminaron archivadas. “Esta es la novena denuncia. De esas, ocho ya están prácticamente en archivo. Eso demuestra que no hay razón para seguir con esto”, afirmó.

También cuestionó directamente a Torres, poniendo en duda su desempeño como vocal del Tribunal de Cuentas, y defendió el uso de vehículos municipales y el manejo del combustible. “Todo esto es mentira, rotundamente mentira. Yo me voy a ir más pobre que cuando vine, pero con la frente en alto”, aseguró.

fiscalia decentralizada Cinco Saltos La Justicia rionegrina debe resolver el caso presentado. Archivo

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, el episodio dejó al descubierto un clima de fuerte confrontación política e institucional en Cinco Saltos. La discusión por presuntas irregularidades administrativas quedó atravesada por ataques personales, agravios públicos y cuestionamientos que exceden el expediente penal.

El desenlace de la investigación será clave para determinar responsabilidades. Pero, por estas horas, el conflicto ya tuvo un impacto profundo en la escena política local, donde el debate sobre el control de los fondos públicos se mezcló con un cruce que tocó fibras sensibles.