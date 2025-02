Cinco Saltos: denuncian que el intendente se paga la nafta con dinero público

Según Torres, la medida, fechada el 29 de julio de 2024, se mantuvo oculta por casi tres meses antes de ser publicada, tiempo durante el cual el mandatario ya había recibido 12 cargas de 60 litros cada una, totalizando 720 litros pagados con fondos municipales.

Además, la resolución establece que el intendente podrá cargar 60 litros de combustible semanales y que, en caso de no utilizarlos, la cantidad será acumulativa. “A la fecha lleva acumulados 1.680 litros de combustible que paga la comunidad de Cinco Saltos”, denunció Torres.

Resolución municipal Cinco Saltos carga combustible Intendente.png

“No sé si piensan poner una estación de servicio cuando se retire de acá, no tengo idea”, ironizó el vocal. “¿Qué necesidad tenés de hacerlo? Más con tu auto propio, incluso si se le rompe el auto, el repuesto se lo paga Cinco Saltos”, mencionó.

El vocal también recordó otro hecho cuestionable ocurrido al día siguiente de la elección de Rossi: el ingreso de su hermano como proveedor de agua municipal, a pesar de que ya existía un proveedor en funciones. “No era de extrema necesidad y urgencia, y por una cuestión de ética pública debió evitarlo. Peor aún, cuando observamos que se le pagó dos veces la misma factura”, advirtió Torres.

Otra de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas está relacionada con la contratación de la empresa TEN S.A.S para el aniversario de la ciudad. Según Torres, en las resoluciones oficiales se establecía un pago de $61.036.800 para artistas y montaje del escenario, pero el análisis del órgano de control detectó que en realidad se desembolsaron $71.295.862. “Preguntamos por Nota Nº49/2024 dónde está la diferencia de $10.000.000, pero hasta la fecha no obtuvimos respuesta”, reveló.

APertura sesiones legislativas 2025 Cinco Saltos.jpg

Torres enfatizó que todas estas irregularidades fueron señaladas en reiteradas oportunidades mediante notas y resoluciones, sin recibir respuesta alguna por parte del Ejecutivo municipal. “Emitimos una cantidad importante de notas el año pasado y no contestan, no responden, teniendo cuatro contadores y cuatro abogados asesores”, señaló, agregando que su tarea de control no responde a cuestiones partidarias, sino a la transparencia en la administración pública.

Por otro lado, el vocal denunció el trato autoritario de Rossi y su desconocimiento de la institucionalidad. “Es prepotente al punto de que me prohibió el ingreso a la Municipalidad en un momento. Desconoce totalmente la Carta Orgánica, el funcionamiento del Municipio, la institucionalidad, la función y atribución de cada uno de los poderes”, cuestionó.

Torres recordó un episodio que le tocó atravesar en el Municipio cuando el intendente le dijo “vos no podes andar acá”. Le respondió "vos estás equivocado, yo soy tan funcionario como vos. La diferencia entre vos y yo es que a mí me eligieron para que yo te controle. Y vos a mí no”, comentó.

El enfrentamiento entre el Tribunal de Cuentas y el Ejecutivo municipal expone una serie de irregularidades que podrían derivar en nuevas investigaciones y medidas judiciales si no se brindan las explicaciones correspondientes. "No estamos hablando porque él es de un partido y yo de otro, no tiene nada que ver. Yo no tengo fanatismo con esto", concluyó Torres.