Accesos a Cipolletti: tres alcoholemias positivas y 15 infracciones de tránsito

Más de 100 personas y 67 vehículos fueron controlados en los accesos a Cipolletti, hubo tres alcoholemias positivas y múltiples infracciones.

La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de control en el inicio al fin de semana.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Policía de Río Negro desplegó un importante operativo de control vehicular e identificación de personas en los principales accesos a Cipolletti.

El procedimiento inició a las 19 hasta las 4 de la madrugada y fue encabezado por el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro , en conjunto con personal de BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) .

Los controles se desarrollaron en los puntos de acceso cipoleño: Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1216,5 , en ambas direcciones; Ruta Variante 22 en el Tercer Puente ; y Ruta Provincial 65 , también en el sector del puente que une con Neuquén.

El despliegue se realizó en el marco del plan de prevención dispuesto por la fuerza para reforzar la seguridad vial en jornadas de alta circulación, especialmente durante los fines de semana y en fechas cercanas a celebraciones que incrementan el movimiento nocturno, como son los festejos por el Día de la Madre.

control transito puente carretero (1) En los accesos a Cipolletti, la Policía de Seguridad Vial secuestró tres vehículos por alcoholemias positivas. Gentileza

Resultados del operativo

Durante la jornada se identificaron 104 personas y 67 vehículos, según el parte oficial difundido por la fuerza. Como resultado, se labraron 15 actas de infracción, además de cuatro por Cédula de Identificación del Automotor (C.I.A.) no vigente, y una por prohibición de circular.

El dato más preocupante volvió a estar relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol: se registraron tres alcoholemias positivas, una de ellas con una graduación de 1,28 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en la provincia, donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Desde la fuerza indicaron que los vehículos fueron retenidos y los conductores infractores quedaron a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

control policial cipolletti (2) Desde el viernes y durante todo el fin de semana, la Policía implementa controles aleatorios de documentación en barrios cipoleños. Archivo

Controles continuarán durante todo el fin de semana

Fuentes policiales confirmaron que los controles se mantendrán durante el fin de semana, con presencia de agentes en los principales accesos a la ciudad y en sectores céntricos de Cipolletti.

Además, se realizan controles aleatorios de documentación e identificación en diferentes barrios y puntos de alta circulación, entre ellos calle Fernández Oro y Naciones Unidas, donde se concentra buena parte del movimiento vehicular.

La Policía busca garantizar la prevención de incidentes viales, el cumplimiento de las normativas de tránsito y la detección temprana de situaciones de riesgo, como la conducción bajo los efectos del alcohol o la falta de documentación obligatoria.

control transito y policía cipo El último fin de semana en la ciudad, se tuvieron 10 vehículos por alcoholemias positivas. Archivo

El fin de semana pasado, también con borrachos al volante por la ciudad

Durante el fin de semana largo, se llevaron adelante operativos de control de tránsito en distintos sectores de Cipolletti. Como resultado de los controles en la documentación obligatoria y de alcoholemia, fueron retenidos diez automóviles por alcoholemia positiva y se labraron 14 actas de infracción.

Según informaron las autoridades, el test de alcoholemia que arrojó la graduación más alta detectó 1,65 gramos de alcohol en sangre.

Un llamado a la responsabilidad

Desde la fuerza provincial reiteraron el pedido de prudencia y responsabilidad a quienes circulen durante el fin de semana, recordando que el consumo de alcohol al volante representa una infracción grave y un riesgo para la vida propia y la de terceros. Por lo que recomiendan designar un conductor habilitado que no ingiera alcohol o movilizarse a través de transporte público.

Asimismo, se recomendó a los automovilistas verificar la documentación antes de salir, licencia, seguro, DNI, cédula y VTV, y respetar las normas de tránsito.