Quieren certezas: comerciantes lanzan encuesta sobre los resultados de su actividad en 2025

Los comerciantes de la provincia, nucleados en la FEERN, lanzaron una encuesta sobre su actividad en 2025. No comparten con CAME que haya existido una mejora.

En Río Negro, los comerciantes pequeños y medianos están decididos a despejar todos los interrogantes que puedan existir en torno a los resultados de su actividad durante 2025 y en las fiestas de fin de años. Además, quieren conocer las expectativas abiertas para 2026. Al efecto, han lanzado una encuesta cuyos resultados estarán disponibles a la brevedad.

En la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) no quedaron conformes con el último informe divulgado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que se destacó un repunte, a nivel nacional, del 1,3 por ciento en las ventas de Navidad, en comparación con los números registrados en las ventas navideñas de 2024.

A diferencia de lo resaltado por CAME, en la FEERN observaron un retroceso del 3 por ciento , repitiendo una tendencia a la baja que se ha venido observando en la actividad mercantil a lo largo de este 2025 que esta noche llega a su fin.

Bunter.jpg El vicepresidente primero de la FEERN, José Luis Bunter, dio cuenta de la encuesta que lanzó su entidad para despejar dudas sobre los resultados de las ventas que se hicieron en el año y, en particular, en las fiestas de fin de año.

El vicepresidente primero de la entidad empresaria provincial, José Luis Bunter, manifestó que en su última medición CAME podría haber cometido algún error de carácter metodológico para llegar a los resultados a los que llegó, por lo que se debería revisar y eventualmente corregir la equivocación. Si la hay. En todo caso, lejos se está en Río Negro de potenciar polémicas ni confrontaciones. Solo se procura ayudar.

Cambios en la realidad sectorial

Y lo concreto es que las estadísticas deben acercarse, siempre, a la precisión absoluta lo máximo posible para reflejar con la mayor exactitud que se pueda los comportamientos, cambios y trasformaciones de algo tan complejo como lo es la realidad, en este caso, la realidad del sector mercantil y de las pymes.

En principio, el dirigente consideró que CAME puso de relieve la mejora del 1,3% en las ventas de Navidad en un contexto general en el que la tónica constante ha sido la caída de las ventas, con lo que la recuperación difícilmente podría ser tal, ya que sigue sin ponerse al día lo perdido. En otras palabras, la recuperación no marca aún un despegue del panorama negativo en que permanece sumido el empresariado comercial.

Pero, además, Bunter indicó que hay demasiada diferencia entre el 1,3% de promedio nacional que difundió CAME con la caída del 3% que cuantificó la FEERN.

Encuesta para despejar dudas e incógnitas

Por tal motivo, dirigentes y asociados de la Federación rionegrina han lanzado una encuesta, cuyos resultados despejarán incógnitas y permitirán fundamentar sobre bases sólidas lo que ha sido el desarrollo de la actividad durante 2025 y, en particular, durante la Navidad y el Año Nuevo.

A la vez, posibilitará conocer con plena certeza lo que esperan los comerciantes pymes para 2026, un año que, si no marca un repunte sostenido, podría ver hundirse todas las esperanzas que todavía se conservan.

FEDERACION EMPRESARIA RIO NEGRO BUNTER ACLARAR LO DE CAME VENTAS 2 Una encuesta con preguntas claras y bien concretas.

Por lo pronto, el dirigente manifestó que, al igual que para Navidad, se sigue observando una masiva utilización de medios de pago ajenos al contado contante y sonante, que casi ha desaparecido. O sea, son muy pocas las personas que usan billetes para sus transacciones. La enorme mayoría paga sus compras con tarjetas de crédito y, en mucha menor proporción, con tarjetas de débito.

El uso del plástico oscila entre un 70% y un 90% del total de operaciones, dependiendo la brecha de los vaivenes propios de los diversos rubros y sectores mercantiles. Es claro, desde ya, que la gente privilegia las tarjetas de crédito para no agotar en el presente sus recursos y ahorros, prefiriendo endeudarse y acomodar sus desembolsos de la manera más eficiente posible.

Todos los medios de pago

En el negocio de la carne, que conoce a fondo por formar parte de la actividad, Bunter expresó que se dan casos como el de clientes que unen sus esfuerzos para efectuar una compra grande, por ejemplo, para hacer un asado, utilizando cada uno de los integrantes del grupo un medio de pago diferente.

"Piden pagar con dos o tres medios de pago, por ejemplo, uno paga con tarjeta de crédito, otro con tarjeta de débito y otro con Mercado Pago. Alguno hace su aporte con dinero en efectivo, pero hay muy poco circulante, más allá de que las promociones de muchos comercios son muy tentadoras, con descuentos para el pago en efectivo".

En la actualidad, prácticamente el conjunto del comercio acepta todos los medios de pago existentes, incluyendo también las transferencias y el uso del QR.

Navidad por debajo de las expectativas

Lamentablemente, en lo que hace a la Navidad que pasó los resultados estuvieron por debajo de las expectativas, al margen de las alternativas que hubo para abonar los productos que estaban en venta.

FEDERACION EMPRESARIA RIO NEGRO BUNTER ACLARAR LO DE CAME VENTAS 3 También se quiere conocer lo que esperan los comerciantes para el 2026.

No para todos, sin embargo, porque los establecimientos de grandes superficies, como los supermercados, fueron "los grandes ganadores", debido a la logística de que disponen y por la posibilidad que tienen de "acopiar grandes cantidades de algunos productos determinados de demanda masiva". De esa forma, pudieron promover ofertas y abrir el universo de sus eventuales consumidores.

El rubro cárnico, en tanto, ha seguido mostrando complicaciones, contra las que lucha, por fortuna, el hábito de los argentinos de consumir carne en las fiestas. Esto se traduce en el esfuerzo que hacen las familias por adquirir el producto, incluso privilegiándolo por sobre otros alimentos comunes de la época.

Asado tradicional y asados alternativos

Un asadito tradicional no puede faltar y, si la plata no alcanza, se puede optar por cambiar el vacuno por el cerdo y el pollo, que han tenido amplia demanda de la población, en particular, el producto avícola. Y es que el poco dinero que manejan muchas familias está promoviendo cambios a la hora de cocinar en estas fechas.

Así, en vez del asado más común, con vacío, costillar en tiras y matambre, el abanico de posibilidades para la parrilla está incluyendo abundante cerdo y pollo, además de cortes menos tradicionales como el asado ruso, que no es más que "el costeletero con el hueso cortado a lo largo", o el asado americano, que es un corte de pulpa paleta y marucha, vinculadas por un corte longitudinal.

Las opciones están abiertas. El que pueda comprar el asado tradicional deberá invertir entre unos 20.000 y 34.000 pesos, el kilo, según el corte específico de que se trate. Puede haber algunos lugares donde comprar más barato, pero son bastante excepcionales.

Diferentes, pero cortes sabrosos

En comparación, el asado americano, se puede comprar a entre $13.000 y $15.000 el kilo y el asado ruso, entre $15.000 y $17.000. Hay un margen de diferencia con el viejo y venerable asado argentino, claro, pero lo que hay que subrayar es que se trata de cortes, aunque más modestos, muy sabrosos.

En cuanto al pollo, el kilo puede variar entre $3.300 y $4.000 el kilo, montos objetivamente muy baratos, y el kilo de cerdo se puede conseguir por montos de entre $10.000 y $17.0000, también accesibles.

A todo esto, las achuras, en general, se pueden adquirir a valor poco elevados, todo un lujo para estos tiempos. Así, el kilo de chinchulines oscila entre $7.000 y $10.000 y el kilo de seso ronda los $5.000.

Demasiado aumentó la carne en un año

Pese a todo, se sabe que, a nivel de todo el país, el consumo de carne por la población se mantiene en niveles históricos muy bajos, en términos per cápita. Y no es culpa de la gente ni de sus hábitos, más o menos, cambiantes. El problema está, por contra, en el impresionante aumento que han tenido los precios de los productos cárnicos.

Bunter, el referente, dio un dato que resulta contundente al respecto. El precio del kilo de media res valía hace un año $4.450, en tanto que ahora alcanza un monto de $10.900. La diferencia en más es de casi un 145% y así no puede haber sueldo que aguante en el pueblo más popular. En las carnicerías, hacen cuanto está a su alcance para no trasladar la desmesura sobre los hombros de la población. Pero tampoco pueden perder plata.

FEDERACION EMPRESARIA RIO NEGRO BUNTER ACLARAR LO DE CAME VENTAS 4 Un estudio llevado a cabo con las precisiones del caso. Así es mejor.

Una herramienta para comercios y pymes

Por eso, mucho vale la pena dilucidar el grado de precisión de los números de CAME. No es para menos, si se tiene en cuenta que en Río Negro las ventas del comercio, por lo que hasta ahora se sabe, habrían caído un 30% durante 2025. "El año pasado no fue bueno, todavía estamos en caída y es peligroso", subrayó el vicepresidente de la FEERN, quien destacó la encuesta en marcha como una herramienta para trabajar mejor para los comerciantes y pymes y también para la comunidad. De ninguna manera se quiere confrontar.