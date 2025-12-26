Mientras el país creció, en Cipolletti el consumo navideño no despegó

En Río Negro, el comercio cerró diciembre con una caída cercana al 3%, marcada por menor poder adquisitivo y más compras en cuotas.

Las ventas de Navidad dejaron un balance dispar en Cipolletti y en el conjunto de Río Negro, con números que no lograron acompañar el leve repunte que se observó a nivel nacional. Mientras que en el promedio del país el consumo mostró una suba moderada , en la provincia el comercio cerró diciembre con una nueva caída interanual, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el uso intensivo del crédito y la escasez de circulante en efectivo.

Así lo describió José Luis Bunter , vicepresidente primero de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro ( FEERN ), en diálogo con LM Cipolletti . El dirigente explicó que, si bien desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se informó un crecimiento del 1,3% en las ventas navideñas, ese dato responde a un promedio nacional que no refleja la realidad rionegrina.

“Ese número incluye a varias provincias que otorgaron bonos tipo canasta. Son compradores cautivos, porque deben gastar la totalidad del beneficio, y eso impulsó un repunte que no se vio en nuestra provincia”, señaló Bunter. Además, remarcó que el relevamiento nacional no contempla el rubro alimentos, un sector clave para medir el consumo real de los hogares.

E.C.P BUNTER (33) José Luis Bunter, vice presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. Estefania Petrella

De acuerdo a los registros propios de la FEERN, en Río Negro las ventas cayeron cerca de tres puntos porcentuales respecto del mismo mes del año pasado, tomando precios constantes. “Hay que recordar que diciembre del año pasado también había cerrado con caída, lo que muestra que la recuperación sigue siendo muy frágil”, advirtió.

Uno de los datos que encendió luces de alerta fue el aumento del uso de tarjetas de crédito y de las compras en cuotas. Según explicó Bunter, hubo muy poco circulante de dinero en efectivo, pese a que muchos comercios ofrecieron descuentos atractivos para pagos al contado. “Se utilizaron todos los medios de pago disponibles, se lanzaron promociones y se aceptó todo, priorizando el efectivo, pero fue escaso”, indicó.

La falta de poder adquisitivo volvió a ser el principal condicionante del consumo. En ese sentido, el dirigente empresario señaló que una parte importante de los trabajadores destinó el aguinaldo a saldar deudas o a reordenar su economía personal, en lugar de volcarlo al consumo navideño. “Eso se sintió fuerte en las ventas”, afirmó.

ECP COMERCIOS CENTRO (1) Perfumería, calzado e indumentaria crecieron las ventas a nivel nacional. Estefania Petrella

A este escenario se suma el incremento sostenido de los costos de funcionamiento de las actividades comerciales, con tarifas, alquileres y servicios en alza, frente a ventas que se mantienen contenidas. “El panorama es ajustado y obliga a ser muy prudentes”, resumió Bunter, aunque destacó que tanto Año Nuevo como Reyes aparecen como una oportunidad para sostener la actividad y atravesar enero y febrero, meses que históricamente resultan complejos.

El balance también dejó ganadores y perdedores. “Como ocurre en todos los rubros, a algunos les fue bien y a otros no tanto. Los grandes ganadores fueron las grandes superficies, que tuvieron la logística y los recursos para captar a los consumidores que siempre buscan lo más barato”, analizó.

ECP JUGUETES NAVIDAD (2) Las jugueterías fueron rubros con menos ventas. Piden prudencia para evaluar la situación en Reyes. Estefania Petrella

El contexto nacional por Navidad

A nivel país, las ventas minoristas pymes por Navidad 2025 subieron un 1,3% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizado entre el 23 y el 24 de diciembre. El informe destacó una alta implementación de acciones comerciales, con el 89,3% de los locales aplicando promociones, aunque el consumo se mantuvo austero y muy dependiente del crédito.

Para el 32,7% de los comerciantes del país, las ventas fueron mejores de lo esperado, mientras que un 21,4% las calificó como peores. El ticket promedio se ubicó en $36.266, con picos en calzado y marroquinería y los valores más bajos en librerías.

En el análisis sectorial, crecieron perfumería, calzado e indumentaria, mientras que rubros tradicionales de la Navidad como juguetería y librería cerraron con caídas. Un dato clave del informe nacional es que, para la mayoría de los comercios, la Navidad “sumó, pero no cambió el panorama”, una definición que, en Río Negro, parece haber sido aún más evidente.