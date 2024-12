Paro y movilización de los hospitalarios de la salud pública provincial

La presentación la secretaria general de Asspur, Cesira Mullally, y la secretaria gremial, Marisa Albano, quienes dejaron asentado que las medidas de fuerza se realizarán para exigir " más presupuesto para Salud Pública" y "por el no congelamiento de los salarios" .

PARO ASSPUR HOSPITALARIOS DICIEMBRE 2024.jpg El gremio Asspur está convocando a los trabajadores hospitalarios a un paro y movilización este jueves en los nosocomios provinciales.

Además, se reclama que "se formalicen las legalidades correspondientes al incremento de guardias de la ley 1904 del 1 de noviembre del corriente año, anunciado por el gobierno en la Mesa de Salud y en medios de comunicación".

Por último, se demanda la concreción urgente de la paritaria sectorial "con aumento al salario de todo el conjunto de trabajadores".

En el escrito, se destaca que las acciones gremiales se realizan igualmente "en adhesión a la jornada nacional de lucha convocada por la CTA Autónoma en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que impone el gobierno nacional".

Salud pública, universal, gratuita y de calidad

Asimismo, desde la organización sindical se enfatiza que "mantenemos nuestra continua defensa por el derecho a una Salud Pública Universal, Gratuita y de Calidad".

A todo esto, en las redes sociales ha circulado un flyer en la que el gremio Asspur repudia la pauta salarial cero y resalta la necesidad de una paritaria exclusiva de Salud.

En tanto, en la dirigencia hospitalaria cipoleña se refirieron a la difícil realidad que transita el nosocomio local. "La situación es cada vez compleja. Falta personal, sobre todo, profesionales y también faltan insumos y medicamentos", se expresó.

Se enfatizó que "no ha mejorado nada hasta el momento" y se puntualizó que "del aumento de guardias y extras para los profesionales a cobrar en enero no hay resolución ministerial, con lo cual no hay nada firme".

Trabajadores visibilizarán sus problemas y reclamos

En el Hospital local y en los demás de la provincia se prevén efectuar asambleas de trabajadores a partir de las 11 y se evalúan alternativas de movilización para la visibilización de los reclamos y problemas que existen en el sector de la Salud Pública rionegrina.

Hace unos días, a fines de noviembre, Asspur emitió un pronunciamiento en el que se puso de relieve el rechazo del "cero de pauta salarial con la que el gobierno de la provincia aplasta el poder adquisitivo de los trabajadores de Salud".

"Por segundo mes consecutivo, anuncia que no habrá incrementos salariales, excusándose en una superación ficticia de los índices inflacionarios. Hemos sido objeto de motosierras y tijeretazos que profundizan la crisis sanitaria. Nuestros salarios no alcanzan la canasta familia", se indicó.

Cabe consignar que la paralización de actividades se efectuará con y sin presencia en los lugares de trabajo.