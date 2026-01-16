Impactante accidente en el cruce más temido de la Ruta Chica: un motociclista herido

El siniestro se registró cerca de las 20 en la intersección de Ruta 65 e Iguazú, en Fernández Oro y el herido fue trasladado a nuestra ciudad.

La intersección de ruta chica e Iguazú, en Fernández Oro frente a la YPF, escenario de otro accidente.

Uno de los cruces más peligrosos de toda la Ruta 65 volvió a ser escenario este viernes de un impactante accidente . Hablamos de la intersección con Iguazú , en Fernández Oro , donde ahora colisionaron violentamente un automóvil y una motocicleta . Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue trasladado a un sanatorio de Cipolletti , aunque se encuentra fuera de peligro.

Según indicó la jefa de Tránsito de nuestra ciudad Vilma Ríos a LM Cipolletti , el siniestro vial se registró a las 19.47 "cuando tomamos conocimiento a través del comando de Fernández Oro".

"Se trató de una colisión entre un vehículo Volkswagen Voyage conducido por una mujer mayor de edad que se trasladaba junto a su hijo menor en sentido Fernández Oro-Cipolletti por la ruta 65. Allí, por calle Iguazú, circulaba al mismo tiempo una motocicleta de 110 cc de Norte a Sur, que no se percató de la presencia del automóvil y se produjo el impacto en el medio de la calzada ", preciso la funcionaria pública.

Incidente vial en la Ruta 65 en el acceso a Fernández Oro

Respecto al estado de salud de la persona lastimada, comentó: "El herido, por la información que manejo, sufrió fractura de tibia y peroné, fue trasladado en un principio al Hospital de Fernández Oro y luego a Cipolletti donde está recibiendo la atención médica".

Por otra parte, Ríos informó que "la moto tenía toda la documentación al día y en condiciones, lo mismo que el auto. Intervino el gabinete de criminalística y la fiscalía de turno, aparte del personal policial y de salud".

Este accidente amplia las nefastas estadísticas en materia de accidentes de ese cruce frente a la estación de servicios YPF. Un dolor de cabeza permanente que obliga a extremar las medidas preventivas en el sector.

Otro accidente en la zona

Fue una jornada por demás de accidentada en la región. Es que también este viernes, un siniestro vial se registró sobre la Ruta 22, cuando un vehículo Volkswagen Gol Trend dobló en U y provocó el impacto con un Peugeot 206 en el ingreso al primer puente de Allen.

El hecho se registró a las 14 cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial confirmó la colisión entre dos automóviles, uno de los cuales quedó sobre la cinta asfáltica y el otro detenido sobre la banquina norte.

Según informaron fuentes policiales, el rodado Peugeot circulaba en sentido este- oeste cuando el Volkswagen Gol Trend circulaba en sentido contrario y redujo la velocidad hasta ubicarse en la banquina con el objetivo de retomar el camino contrario.

choque auto ruta 22 El vehículo Gol Trend dobló en U y provocó el impacto.

El rodado dobló en U para dirigirse hacia la localidad de Allen y subió a la calzada para girar el rodado. En ese momento, el conductor no advirtió la velocidad del Peugeot y provocó el choque. El impacto provocó que el Peugeot 206 quede colocado sobre sus cuatro ruedas con orientación hacia el oeste, mientras que el Gol Trend quedó ubicado fuera de la calzada con su frente hacia el este.

El rodado que realizó la maniobra temeraria pertenece a la empresa Tres Ases, reconocida por su dedicación al empaque y traslado de fruta en el Alto Valle. Se desconoce si estaba realizando gestiones comerciales al momento del incidente vial.

El conductor del Volskwagen era un hombre con domicilio en Cinco Saltos y frente al volante del Peugeot, estaba una mujer con residencia en la ciudad de Cipolletti. Pese a la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas y ninguno de los conductores solicitó asistencia sanitaria, según informaron las fuentes policiales que trabajaron en el operativo de seguridad vial.