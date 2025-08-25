Hospital: la hermana de un paciente agredió ferozmente a una enfermera

Ocurrió un nuevo caso de violencia contra trabajadores del Hospital. Esta vez, la hermana de un paciente le dio puñetazos en la cara a una enfermera.

Una enfermera del Hospital local fue agredida por la hermana de un paciente que se encuentra internado en la institución. El hecho ocurrió la noche del sábado y motivó la alarma entre los trabajadores y la dirigencia sindical del nosocomio, puesto que las agresiones al personal se están volviendo habituales. Se impulsarán nuevas medidas de seguridad.

Cada vez se torna más peligroso para los hospitalarios cumplir sus funciones con tranquilidad, especialmente, en los horarios nocturnos. A comienzos de junio pasado, se produjo uno de los episodios más dramáticos en lo que va del año, cuando cuatro enfermeros fueron insultados, empujados y golpeados por un joven y un grupo de allegados. El caso generó conmoción en la comunidad y repercutió, incluso, en la escena política provincial.

De acuerdo con la referente de ATE Cipolletti, Paola Suárez, lo ocurrido el fin de semana no se puede dejar pasar en absoluto . Sucedió que un joven fue internado a consecuencia de una fractura, por lo que empezó a ser asistido. Lo acompañaba en el nosocomio su madre. En eso, y como una "tromba" irrumpió de pronto la hermana del paciente, la que, sin pensarlo demasiado, atacó a la enfermera.

REUNION ATE DIRECCION HOSPITAL POR INSEGURIDAD Dirigentes de ATE y funcionarias del Hospital se reunieron por el nuevo caso de agresión contra personal del nosocomio y para evaluar medidas de refuerzo de la seguridad.

El ataque tuvo lugar en el sector de clínica médica, durante el cambio de guardia. La agresora, en su furia, le propinó a su víctima golpes de puño en el rostro, de lo que quedó constancia con posterioridad, en el curso de una revisión médica que se le hizo en la guardia del centro de salud. Se le recomendaron días de reposo.

Como correspondía, se iniciaron los trámites ante la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que cubre el desempeño de la enfermera y, por lo que trascendió, ya se efectuó una denuncia policial.

Al parecer, la ira se desencadenó porque la hermana del paciente creía que no "se había atendido" a su familiar, lo cual no sería cierto. Resulta que el paciente no hacía mucho que había ingresado y "recién lo habían medicado" para su adecuado tratamiento.

Inseguridad en el Hospital

Suárez cuestionó "la inseguridad" en que llevan adelanto su labor los trabajadores del Hospital, quienes "están expuestos a violencia física y psicológica" en forma permanente, sin que hasta el momento se haya podido poner un freno definitivo a este tipo de situaciones, completamente inaceptables.

Sin embargo, no se podrán alcanzar soluciones si es que no se disponen medidas de seguridad efectivas y permanentes. Por ejemplo, ampliando la cantidad de efectivos policiales dedicados a la custodia de las instalaciones y de los trabajadores, puesto que por las noches, por ejemplo, se vuelve muy insuficiente contar tan solo con dos uniformados, uno en la Guardia y el otro en Pediatría.

Sociedad y Salud Pública

Es que "la sociedad está violenta" y la furia acumulada por algunas personas hace que los hospitalarios "sean blanco fácil" de la irritación y el malestar circulantes, pese al destacado papel en la comunidad de la Salud Pública y su personal.

A raíz del nuevo caso de violencia, Suárez participó este lunes, junto con otra dirigente estatal, en una reunión con la directora del Hospital, Mabel Raviola, quien estuvo acompañada de otra dos funcionarias del nosocomio.

Más efectivos, más prevención y vigilancia

En el encuentro, las gremialistas solicitaron "más efectivos policiales" para las tareas de prevención, vigilancia y control que tanto se necesitan, en particular, en el ingreso al centro de salud y medidas cada vez más imprescindibles tales como "un monitoreo más completo" de todo cuanto ocurre en las instalaciones. Uno de los aspectos clave para "tener más seguridad" pasaría por "restringir la circulación".

Suárez sostuvo que ahora se debe actuar con premura porque los casos de agresiones al personal "son cada vez más frecuentes y se están convirtiendo en algo común, lo que no está bueno, para nada".

ATE y lo que está en riesgo

La dirigente se expresó sobre el hecho en forma complementaria a un comunicado de prensa emitido por su organización en relación al mismo tema. En el texto, ATE indica que el nuevo episodio de violencia "se suma a otros ocurridos" en el nosocomio y "en distintos hospitales de la provincia", en los que se pone "en riesgo no solo la integridad física y psicológica de los trabajadores hospitalarios, sino también la del resto de los pacientes y de la comunidad ante el peligro potencial de resultar heridos".

Ante la realidad que se está enfrentando, el gremio "exige a las autoridades locales y provinciales el abordaje inmediato sobre un flagelo que va en aumento". Además, reclama políticas públicas y recursos específicos para la problemática, pues se está tornando "insostenible". Por último, la organización "no descarta iniciar medidas de fuerza".