Muruaga precisó que son 34 camas más disponibles que se inyectan al sistema público y privado de Salud en Cipolletti para pacientes infectados que no sean graves. "Ahí respiradores no se van a colocar. Al menos hasta el momento no está previsto. Pero como ha ocurrido en todo el mundo, las condiciones son tan cambiantes que lo que se programa hoy, tal vez mañana ya no resulta útil", advirtió.

No se descarta, por ejemplo, acondicionar también y a tal efecto otras dependencias municipales. "Tenemos en vista otros lugares con menos comodidades como el polideportivo", dijo Muruaga.

clínica en la delegación norte Anahi Cárdena

Eventualmente, cuando surja la necesidad de alojar pacientes en ese lugar, se afectará recurso humano de distintos organismos comprometidos con la pandemia. Según indicó Muruaga, se conformará un mix de profesionales y otros agentes que provienen de la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería, el Colegio Médico, el hospital y otros actores que participan del comité de crisis.

Llegado el caso, dijo que apelarán al personal de reserva (jubilados o retirados, personas que no están activas o tienen formación en Salud, pero actualmente se están dedicando a otra cosa). "Ya hemos hecho una convocatoria a través de los medios de comunicación (para sumar recurso humano ante la multiplicación de casos)", apuntó.

clínica en la delegación norte Armaron otra clínica para atender a pacientes con síntomas en Cipolletti. Anahi Cárdena

¿Dónde está la clínica adaptada?

El edificio está ubicado en la calle Arenales 345, de esta ciudad, y se acomoda bastante bien a la necesidad, ya que en algún momento funcionó allí la Clínica del Sur. "Mudamos todas las oficinas de Desarrollo Social - a los depósitos municipales- e instalamos todo para tener a los pacientes sintomáticos, no graves. Lo que aparezca, que si no vino del exterior, es local", acotó el funcionario municipal.

Si bien en el país la situación epidemiológica ya transita su tercera etapa, por cuanto Nación anunció hace dos días que inició la transmisión comunitaria en varias provincias (provincia de Buenos Aires, alguna ciudad de Chaco, Córdoba y Tierra del Fuego); Muruaga aclaró que no es el caso de Cipolletti, donde todavía tenemos la fortuna de presentar solo pacientes con síntomas y antecedentes de haber viajado al exterior.

Sin embargo, reconoció que no hay certezas de que Cipolletti no sufra la situación de desborde y colapso sanitario que se está viviendo en otras latitudes.

"No sabemos cuántos casos vamos a tener en Cipolletti. Puede llegar a ser muy grave la situación, pero a ciencia cierta no sabemos que va a pasar. Depende mucho del comportamiento social. Por eso no me voy a cansar de insistir en que los vecinos se queden en su casa. Hay gente que todavía no lo entiende y es fundamental que lo haga, por cuanto así disminuyen las posibilidades de que el virus se desparrame por toda la ciudad y las consecuencias sean menores", enfatizó.

Y agregó: "Para evitar que el sistema colapse, ahora es necesario que no se mueva nadie".

Lamentó ver a niños jugando en la calle y mujeres embarazadas que transitan o permanecen en los espacios públicos; o familias enteras que van a comprar en masa. Sugirió que recurran a la ayuda de un vecino para que haga las compras, si no pueden dejar a sus chicos al cuidado de otras personas, o bien, que la gente recurra al delivery de los comercios del barrio, que tengan más a mano. "Hay que quedarse en la casa", cerró Muruaga.

Embed

LEÉ MÁS

Descartaron cinco casos sospechosos y se sumaron dos nuevos en Río Negro

Confirman la séptima muerte por coronavirus en Argentina

Investigan cómo se contagió un joven de Neuquén

Una clínica cipoleña aisló a un paciente con síntomas