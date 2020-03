Consultado por LM Cipolletti, Muñoz contó además que sólo en Cipolletti existen actualmente un total de 35 respiradores entre las unidades de terapia intensiva, quirófanos y guardias, del sector público y privado.

“El hospital cipoleño cuenta actualmente con una disponibilidad de 10 respiradores mecánicos, y estamos proyectando ampliar esa cantidad a 35 lo más rápido posible", expresó Muñoz.

Según pudo conocer LM Cipolletti, cinco de esos equipos están dispuestos en la Unidad de Terapia Intensiva, y los otros cinco son utilizados por los quirófanos y emergencias. Se proyecta la llegada de más respiradores previendo un incremento en la demanda que estarían disponibles en las unidades de Terapia Intermedia y el sector de Emergencias, para poder afrontar eventuales casos graves de coronavirus.

"En toda la ciudad, contando el público y el privado, hay un total de 35 respiradores mecánicos”, afirmó Muñoz.

Añadió que una vez que se logre incrementar la cantidad de equipos de respiración mecánica en el hospital público, la ciudad tendrá disponible un total de 60 aparatos.

La falta de unidades de Terapia Intensiva en otros países es lo que perjudicó la situación de los pacientes graves que adquirieron coronavirus ya que los sistemas de salud quedaron colapsados. En el caso de Italia, los agentes sanitarios debían hasta seleccionar qué pacientes accedían al respirador y quiénes eran descartados resignándolos a la muerte.

Placa Coronavirus

Los llamados saturaron la línea de atención pediátrica

La directora del hospital cuestionó la gran cantidad de llamados a la línea de atención pediátrica que tiene por finalidad descomprimir la atención en el centro de salud y evitar la aglomeración de personas. “Recibimos 300 llamados en un día y la gran mayoría hacía consultas que no tenía nada que ver con el área”, criticó Muñoz.

Se trata del número de WhatsApp 2994238188 que se habilitó esta semana para evacuar las dudas de pediatría y evitar la presencia de niños con padres y madres en el hospital. La línea atiende consultas de lunes a domingos desde las 8 de la mañana hasta las 00 horas, y el primer día quedó saturada.

“Las consultas telefónicas son pura y exclusivamente para cuestiones agudas. Ayer (por el lunes) hubo más de 300 consultas en pediatría de cuestiones de adultos que no corresponden. La mayoría fueron cosas que no hacen a la emergencia. En esa línea pueden preguntar eventualidades de todo tipo, no solo de coronavirus. Pero la gente aprovecha y consulta cosas que no son urgentes. En el 109 hay un médico en línea que puede sacar dudas sobre los síntomas del coronavirus.”, expresó Claudia Muñoz.

La directora del hospital pidió “coherencia” a la hora de utilizar la línea para hacer una consulta porque se deben atender los casos que requieran gravedad.

LEÉ MÁS

Pediatría habilitó un número de WhatsApp para consultas

Una clínica cipoleña aisló a un paciente con síntomas

Confirman la quinta muerte por coronavirus en el país

Los cipoleños solidarios que fabrican viseras aislantes para donar a los hospitales