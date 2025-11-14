Tristeza por el fallecimiento de un veterano de Malvinas

El hombre también fue tripulante del ARA 25 en plena guerra. El dolor de la comunidad.

Es un día cargado de dolor para la comunidad de Allen , el fallecimiento de Aladino Uribe , veterano de la Guerra de Malvinas y vecino respetado de la localidad, provocó pesar entre sus allegados.

Uribe integró la Armada Argentina y se desempeñó como portaaviones ARA 25 de Mayo durante la Guerra de Malvinas. También sirvió como soldado del conflicto que tuvo lugar en 1982, esa experiencia marcó su vida y el rumbo que sostuvo durante décadas como sobreviviente y entrega de su vida por la defensa de la patria.

En la localidad de Allen, su casa servía como punto de encuentro entre los veteranos , vecinos y la comunidad que se acercaban a rendir homenaje por su valentía y dedicación a defender el territorio argentino.

veterano Aladino Uribe junto al artista Chelo Candia.

La casa de Aladino Uribe

Cada 2 de abril, los vecinos y vecinas se acercaban a la vivienda de Aladino para acompañarlo en un gesto que combinada respeto, memoria y gratitud. Incluso, el cariño y reconocimiento de la comunidad de Allen se transformó en arte con el mural que realizó Chelo Candia en el paredón de su hogar.

veteranoo El mural que rinde homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

La obra del artista allense, retrata a Uribe y a los héroes de la guerra de Malvinas como un abrazo público que celebra la acción valiosa que tuvo en vida. Probablemente, con la partida de Aladino, este mural se convertirá en el punto de encuentro para rendir homenaje con una flor, bandera, velas o una oración con el objetivo de mantener viva su memoria.

“Hasta siempre, Aladino. Tu historia seguirá latiendo en cada 2 de abril y en cada gesto de quienes no te olvidarán” expresaron con dolor por su partida.