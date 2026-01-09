Renunció Ávila al Ipross: la obra social de los estatales busca nueva conducción

La funcionaria dejó el cargo y el Ipross renovará autoridades. Será la sexta presidencia en apenas 15 años. ¿Quién es la candidata para el cargo?

La obra social Ipross , que hoy brinda cobertura a más de 163.000 afiliados , atraviesa desde 2011 una sucesión sin fin de presidencias que refleja, en parte, los cambios políticos y las prioridades de gestión de cada etapa. Marcela Ávila presentó su renuncia y en el corto plazo la obra social de los estatales tendrá nuevo titular.

En su nota de renuncia, Ávila expresó haber desempeñado sus funciones con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, priorizando en todo momento el resguardo del interés institucional y el bienestar de los más de 163.000 afiliados y afiliadas del Ipross. “Haber integrado este equipo de Gobierno ha sido un honor”, manifestó.

Cumplimiento del compromiso de pagos mensuales a hospitales públicos rionegrinos. En el año 2025 se transfirieron más de $3.500 millones, lo que representó un incremento significativo respecto del año 2024.

Implementación de licitaciones conjuntas junto al Ministerio de Salud y Horizonte Seguros para la adquisición de medicamentos, prótesis e insumos, logrando mayor eficiencia, previsibilidad y reducción de costos.

Implementación de sistemas centrales como GDE, SIA, SINTRA y VEM, con el objetivo de sustituir más de 70 sistemas dispersos, mejorando la gestión y reduciendo los tiempos administrativos.

Incorporación de la firma digital obligatoria en todos los actos administrativos, fortaleciendo la trazabilidad, la seguridad y la transparencia.

Desarrollo de un m ódulo digital que permite a los prestadores cargar documentación respaldatoria en forma electrónica, eliminando el uso de papel y agilizando los procesos.

Implementación de auditorías en terreno.

Incremento significativo de los montos fijos de cobertura en medicamentos crónicos y ambulatorios, alcanzando niveles de entre 50% y 70%.

Puesta en marcha de un buscador online de medicamentos, que permite consultar montos fijos, nombres comerciales y principios activos.

"Con la finalización de esta etapa de reorganización y modernización, el Ipross queda posicionado para continuar profundizando su proceso de mejora continua, en línea con las políticas de fortalecimiento del sistema de salud impulsadas por el Gobierno Provincial hacia 2026", manifestaron desde el Ejecutivo.

¿Ya tiene reemplazo?

El Gobierno de Río Negro aún no confirmó quién sucederá a Ávila -de hecho, hasta este viernes por la mañana no se había aceptado la renunica-, pero hay fuertes rumores que indican que el reemplazo ya estaría elegido. Todas las miradas apuntan a Ivana Porro, quien actualmente es la segunda al mano de la obra social.

El nombre de Porro no es nuevo en el radar del poder provincial. Antes de su rol en el Ipross, estuvo a un paso de desembarcar en Aguas Rionegrinas, lo que refuerza la idea de que se trata de una funcionaria considerada estratégica dentro del esquema, y que orbita alrededor del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.

Los últimos presidentes de Ipross

Quien reemplace a Ávila iniciará la sexta presidencia del Ipross en menos de 15 años. La exfuncionaria había asumido en diciembre de 2023, en simultáneo con el regreso de Weretilneck al Poder Ejecutivo provincial. Contadora de profesión, su llegada al organismo se produjo tras un período como legisladora provincial. Su salida, oficializada este jueves por la tarde a través de un comunicado institucional, fue la segunda en pocas horas dentro del gabinete provincial, con la renuncia de Fabián Gatti al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo.

El recorrido comienza en diciembre de ese año, cuando Fabián Zgaib fue designado titular del instituto por el entonces gobernador Carlos Soria. Zgaib permaneció en el cargo hasta junio de 2014, cuando dejó la presidencia para asumir como ministro de Salud de la provincia, función que desempeñó de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023.

Tras su salida, en 2014, el Ipross quedó en manos de Luis Ayestarán, quien tuvo una gestión breve. Al año siguiente, en 2015, fue reemplazado por el médico cipoleño Claudio Di Tella. Ayestarán, en tanto, pasó a desempeñarse al frente de Lotería de Río Negro.

Di Tella condujo la obra social durante cuatro años, hasta 2019, cuando dejó el cargo para asumir la intendencia de Cipolletti.