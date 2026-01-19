¿Qué tecnología tiene el nuevo helicóptero para combatir los incendios forestales?

El gobierno provincial presentó la nueva aeronave destinada a reforzar la capacidad de respuesta ante la emergencia ígnea que afecta a la zona cordillerana.

El helicóptero tiene la capacidad de 4.000 litros de agua y el traslado de 19 personas.

Río Negro sumó un helicóptero de tecnología única en el país , que será destinado al combate de incendios forestales en la Zona Andina . La aeronave cuenta con una capacidad de 4.000 litros de agua y el traslado de 19 pasajeros . La incorporación se da en el marco del refuerzo del sistema provincial de prevención y combate del fuego ante la emergencia ígnea que afecta a la localidad con los recientes incendios en El Bolsón y El Hoyo .

El nuevo medio aéreo fue presentado por el Gobernador Alberto Weretilneck en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales, con una herramienta ideal para grandes cantidades de traslado de agua.

El equipamiento incluye dos Bambi Bucket , depósitos flexibles y plegables que permiten realizar lanzamientos controlados sobre focos activos. Este mecanismo posibilita una intervención eficaz con gran precisión en zonas de difícil acceso, una de las principales complejidades que presenta la región cordillerana durante la temporada estival.

Entre las características técnicas sobresale su baja restricción operativa, ya que puede volar con componentes de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Esta condición amplía notablemente el margen de acción en contextos climáticos adversos, ante los fuertes vientos que suele haber en la zona cordillerana.

helicoptero rio negro La incorporación del nuevo medio aéreo viene con dos turbinas de repuesto para garantizar el servicio durante toda la jornada.

Durante la presentación, Matías Osterc, presidente de Aero Guardian —empresa ganadora de la licitación para la contratación del helicóptero—, explicó que “uno de los Bambi Bucket tiene descarga secuencial y el otro descarga única. Además, se encuentra en camino un belly tank, que es un tanque ventral adosado de manera externa a la parte inferior del helicóptero, y que incrementará la capacidad de descarga en 500 litros, manteniendo un total operativo de 4.000 litros”.

Un medio aéreo capacitado para incendios de tercera y cuarta generación

El directivo explicó que el helicóptero está preparado para el combate de incendios de tercera y cuarta generación, lo que posiciona al medio aéreo como un elemento multipropósito dentro del esquema de respuesta. En ese sentido, anunció la incorporación de dos turbinas de reemplazo, en caso de alguna avería, para garantizar la continuidad del servicio desde la salida hasta la puerta del sol.

helicoptero La aeronave tiene la capacidad de traslado de 19 personas.

“Contamos además con talleres móviles operativos las 24 horas, con ingenieros y mecánicos especializados y todo el herramental necesario, para que ante cualquier eventualidad el helicóptero pueda volver rápidamente al servicio”, indicó Osterc.

Tripulaciones altamente experimentadas

El helicóptero operará de manera coordinada con los recursos provinciales y nacionales, integrándose al sistema integral de combate de incendios que funciona en todo el territorio rionegrino. La articulación busca optimizar los tiempos de respuesta y maximizar la eficacia en situaciones de riesgo extremo ante la sequía que genera la temporada de verano.

helicoptero río negro El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta en los incendios forestales durante la temporada de verano.

El presidente de la empresa remarcó la formación del recurso humano. “Las tribulaciones son altamente experimentadas. Son de origen canadiense, al igual que la empresa, con amplia trayectoria en incendios de tercera, cuarta y quinta generación”.

El desembarco del nuevo medio aéreo pertenece a una firma dedicada exclusivamente a operaciones con helicópteros pesados, con capacidades de hasta 10.000 litros de agua. Los pilotos tienen la habilitación para volar con regulaciones argentinas de hasta 10 u 11 horas diarias, con el reemplazo de tribulaciones, lo que refleja una capacidad de operación prolongada ante situaciones de emergencia.