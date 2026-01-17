En plena alerta por incendios, detuvieron a dos hombres por tala ilegal

Durante un operativo preventivo, la Policía de Río Negro sorprendió a tres personas talando cipreses sin autorización. Dos adultos fueron detenidos y un menor quedó bajo resguardo.

En el marco de los operativos preventivos que se intensificaron en la Zona Andina por la emergencia ígnea , la Policía de Río Negro sorprendió a tres personas que talaban árboles de manera ilegal en un sector de El Bolsón . El procedimiento se concretó durante recorridas de control en la zona conocida como Cabeza del Indio , un área natural sensible y especialmente vigilada ante el alto riesgo de incendios forestales .

El hecho fue detectado por personal de la unidad especial COER y efectivos policiales afectados a las tareas de prevención, quienes advirtieron movimientos sospechosos en el sector boscoso. Al acercarse al lugar, constataron que tres individuos se encontraban cortando ejemplares de Ciprés sin ningún tipo de autorización , utilizando una motosierra y herramientas de mano. Cabe destacar, que el ciprés de la cordillera es una especie protegida y nativa .

Según se informó oficialmente, dos de los involucrados son mayores de edad, de 27 y 35 años, mientras que el tercero es un adolescente de 15 . Los adultos fueron detenidos por infracción a la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, normativa que protege las áreas forestales y regula estrictamente cualquier tipo de intervención sobre el monte.

Tras el procedimiento, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, que dispuso la demora de los dos mayores y la notificación formal de la causa judicial en su contra. En tanto, el menor fue puesto a disposición de las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que activó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Un contexto de máxima alerta ambiental

El operativo se inscribe en un escenario de extrema sensibilidad ambiental para la región andina rionegrina. Con la vigencia de la emergencia ígnea declarada por el Gobierno de Río Negro, las fuerzas de seguridad reforzaron de manera sostenida los controles en áreas rurales, zonas de interfaz y sectores turísticos, con el objetivo de prevenir nuevos focos de incendio y proteger el patrimonio natural.

Desde la Policía provincial explicaron que los recorridos preventivos se desarrollan a diario y de manera articulada con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). En estos operativos participan todas las unidades de orden público y dependencias especiales de la jurisdicción, lo que permite ampliar la cobertura territorial y responder con rapidez ante cualquier situación irregular.

El foco principal de estas tareas es la detección temprana de fogones encendidos en sectores no habilitados, una de las principales causas de incendios forestales durante la temporada estival. Las restricciones vigentes prohíben expresamente hacer fuego fuera de los espacios autorizados, y su incumplimiento puede derivar en sanciones penales y administrativas.

Prevención, controles y concientización

Además de los controles estrictos, la Policía de Río Negro lleva adelante una labor preventiva e informativa dirigida tanto a residentes como a visitantes. Durante los operativos, el personal entrega folletería en la que se detallan las prohibiciones vigentes, las medidas de cuidado ambiental y las recomendaciones básicas para evitar situaciones de riesgo.

Desde la fuerza remarcaron que la concientización es una herramienta clave para reducir la posibilidad de incendios y daños ambientales irreversibles. “La colaboración de la comunidad es fundamental”, señalaron, al tiempo que recordaron la importancia de respetar las disposiciones establecidas durante la emergencia ígnea.