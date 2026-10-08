Llevó el auto a verificar y descubrió lo peor: por qué se lo secuestraron

Qué irregularidad presentaba el Corsa modelo Classic, bastante nuevo, que el trámite se convirtió en pesadilla. Cómo sigue el caso.

Un insólito episodio ocurrió en la capital rionegrina cuando el dueño de un auto intentó realizar un trámite habitual y descubrió que el rodado presentaba graves irregularidades numéricas. Personal policial procedió al secuestro del automóvil tras detectar que la codificación no era original de fábrica.

El procedimiento tuvo lugar en la Planta de Verificación Policial del Parque Industrial de Viedma . Hasta allí se dirigió el titular de un vehículo Chevrolet Corsa Classic de modelo reciente con la intención de concretar la documentación requerida para un cambio de motor .

Sin embargo, durante la revisión física, los peritos del Departamento Sustracción Automotores de la Policía de Río Negro advirtieron anomalías en el rodado. La base soporte donde se encuentra grabado el código alfanumérico del motor exhibía marcas no correspondientes al estampado original, compatibles con una posible adulteración .

Ante el hallazgo de las irregularidades, la Fiscalía de turno tomó intervención de inmediato y dispuso el secuestro judicial del rodado. Se iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal, figura que sanciona a quien altere, falsifique o suprima la numeración registrada de un objeto.

Como parte de la resolución judicial, el propietario deberá gestionar por sus propios medios la extracción y entrega del block del motor. Esta pieza permanecerá bajo custodia de la Justicia para ser sometida a peritajes técnicos exhaustivos que permitan determinar la identidad original de la parte y confirmar si la numeración fue modificada o limada.

Aumenta la verificación técnica en Cipolletti

Octubre comenzó con una nueva actualización en el valor de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Río Negro. Tal como establece la normativa provincial, las tarifas del trámite se modifican trimestralmente y ya rigen nuevos precios en los talleres habilitados.

Con la última actualización, la tarifa básica de la Revisión Técnica Obligatoria quedó establecida en $52.450. A ese monto debe incorporarse el costo de la oblea correspondiente, fijado en otros $1.750 para el último trimestre de 2026.

En el caso de los vehículos particulares de hasta 1.500 kilos, incluidos modelos habituales como Chevrolet Corsa o Fiat Uno, la categoría correspondiente es M1 y el valor vigente para realizar la revisión quedó establecido en $54.200.

En Cipolletti aumentó la RTO. Estefania Petrella

Para los vehículos M1 de entre 1.500 y 3.500 kilos, en tanto, el monto asciende a $81.300. Los M2, de entre 3.500 y 5.000 kilos, deben abonar $178.860, mientras los M3 superan los $200.000.

Precisamente, los vehículos destinados al transporte de pasajeros que superen los 5.000 kilos tendrán que afrontar una tarifa de $216.800 durante este trimestre. Los montos permanecerán vigentes hasta diciembre, cuando finalizará el actual cuadro tarifario provincial.