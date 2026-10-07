Oportunidad: Municipio rionegrino subasta uno de sus vehículos y convoca a la población a ofertar

Se trata de un Volkswagen Suran modelo 2015 y el precio base es inferior al valor de mercado del auto. Hasta cuándo hay tiempo de hacer la propuesta a sobre cerrado.

El vehículo luce en buen estado. Crece el interés por el auto usado.

La Municipalidad de Campo Grande anunció la apertura de la convocatoria pública para la venta directa de un vehículo de propiedad municipal , subasta que se llevará a cabo a través de la presentación de ofertas en sobre cerrado. ¿Una gran oportunidad de acceder a un auto usado?

Se trata de un automóvil Volkswagen Suran 1.6, modelo 2015, dominio OMX861 . El rodado cuenta con un precio base fijado en $8.500.000 , constituyéndose como una oportunidad para quienes busquen adquirir una unidad usada ya que está por debajo de su valor habitual.

La unidad se ofrece en el estado de uso, conservación y funcionamiento en el que se encuentra . Para garantizar la transparencia del proceso y permitir que los compradores evalúen las condiciones reales del rodado, los vecinos e inversores interesados podrán realizar una inspección previa del vehículo antes de confeccionar y formalizar sus propuestas.

Plazos y lugar de presentación de las ofertas

Los oferentes tendrán tiempo de presentar sus sobres cerrados hasta el próximo 13 de octubre de 2026 a las 12 en la sede de la Municipalidad de Campo Grande.

Ese mismo día, a las 13, se llevará a cabo el acto público de apertura de sobres en el Salón del Concejo Deliberante, donde se conocerán los montos presentados y se evaluará la asignación del vehículo.

Requisitos e información para participar

Quienes deseen conocer el pliego de condiciones, los requisitos administrativos y la documentación obligatoria requerida para ofertar, deberán acercase presencialmente a la Municipalidad de Campo Grande para recibir el asesoramiento correspondiente antes del cierre del plazo fijado.