Nuevo aumento de la RTO: cuánto hay que pagar desde octubre en Río Negro

El nuevo cuadro tarifario ya está vigente para autos, motos y vehículos de carga. Conocé los valores y quiénes están exentos del trámite obligatorio.

Se actualizaron los valores para la realización de la RTO en Río Negro.

Octubre comenzó con una nueva actualización en el valor de la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) en Río Negro . Tal como establece la normativa provincial, las tarifas del trámite se modifican trimestralmente y ya rigen nuevos precios en los talleres habilitados.

El cuadro tarifario estará vigente durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 , por lo que se trata de la última actualización prevista para este año. Los nuevos montos varían según el tipo, peso y características del vehículo sometido a revisión.

La actualización impacta en automóviles particulares, motocicletas, vehículos destinados al transporte de pasajeros, unidades de carga y acoplados. Para los conductores, tener la documentación al día resulta fundamental tanto para circular como para evitar inconvenientes ante un eventual siniestro vial.

Estefania Petrella

Cuánto cuesta hacer la RTO desde octubre

Con la última actualización, la tarifa básica de la Revisión Técnica Obligatoria quedó establecida en $52.450. A ese monto debe incorporarse el costo de la oblea correspondiente, fijado en otros $1.750 para el último trimestre de 2026.

En el caso de los vehículos particulares de hasta 1.500 kilos, incluidos modelos habituales como Chevrolet Corsa o Fiat Uno, la categoría correspondiente es M1 y el valor vigente para realizar la revisión quedó establecido en $54.200.

Para los vehículos M1 de entre 1.500 y 3.500 kilos, en tanto, el monto asciende a $81.300. Los M2, de entre 3.500 y 5.000 kilos, deben abonar $178.860, mientras los M3 superan los $200.000.

Precisamente, los vehículos destinados al transporte de pasajeros que superen los 5.000 kilos tendrán que afrontar una tarifa de $216.800 durante este trimestre. Los montos permanecerán vigentes hasta diciembre, cuando finalizará el actual cuadro tarifario provincial.

Los nuevos precios para motos

Los motociclistas también deberán afrontar los nuevos valores. Para la categoría L1, correspondiente a unidades de hasta 150 centímetros cúbicos, el precio quedó fijado en $27.100, equivalente al 50% de la tarifa utilizada como referencia.

Las motocicletas de entre 150 y 500 centímetros cúbicos, agrupadas dentro de la categoría L2, tienen desde octubre un valor de $40.650. Para las unidades que superan los 500 centímetros cúbicos, la tarifa asciende a $54.200.

Estefania Petrella

Cuánto pagan los vehículos de carga y acoplados

Para los vehículos de carga, la categoría N1, correspondiente a unidades de hasta 3.500 kilos, tiene una tarifa de $119.240. En tanto, las categorías N2 y N3 deberán pagar $135.500 por efectuar la revisión obligatoria.

La categoría N2 comprende vehículos de entre 3.500 y 12.000 kilos, mientras que N3 corresponde a los que superan ese peso. Pese a la diferencia entre ambas categorías, el nuevo cuadro establece el mismo precio para efectuar el trámite.

Los acoplados de hasta 750 kilos deberán abonar $27.100 y aquellos de entre 750 y 3.000 kilos pagarán $54.200. Para unidades de entre 3.000 y 10.000 kilos, el costo asciende a $162.600.

Finalmente, los acoplados correspondientes a la categoría O4, es decir aquellos que superan los 10.000 kilos, tendrán la tarifa más elevada dentro de este segmento. Desde octubre, realizar la RTO para estas unidades cuesta $189.700.

Quiénes están exentos de pagar la RTO

El esquema provincial contempla una excepción para los vehículos afectados a la movilidad de personas con discapacidad. Para acceder al beneficio será necesario presentar el correspondiente certificado vigente de exención del impuesto automotor expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria rionegrina.

La excepción se encuentra contemplada en la Ley I N° 1284, artículo 16, inciso G. Por lo tanto, no alcanza automáticamente a cualquier vehículo, sino que requiere contar con la documentación que acredite las condiciones establecidas por la normativa.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro se encuentra habilitado a solicitar el trámite de la RTO vigente. Estefania Petrella

Por qué es importante tener la RTO vigente

Más allá de tratarse de un requisito obligatorio para circular, la finalidad central de la revisión es comprobar que los principales componentes del vehículo se encuentren en condiciones adecuadas para transitar de manera segura por calles, caminos y rutas.

Durante el procedimiento se controlan diferentes elementos vinculados con la seguridad vehicular. Frenos, neumáticos, suspensión, tren delantero, luces y otros componentes permiten determinar si la unidad presenta desperfectos que podrían representar un riesgo para sus ocupantes y otros conductores.

Mantener la RTO vigente también adquiere relevancia frente a un eventual accidente. Circular con la documentación y las condiciones técnicas exigidas evita inconvenientes posteriores al momento de realizar trámites vinculados con la cobertura del seguro del vehículo.

Por ese motivo, antes de iniciar un viaje o circular habitualmente, se recomienda comprobar la fecha de vencimiento de la revisión y realizar el trámite con anticipación. La obligación no se limita a evitar sanciones, sino que apunta principalmente a prevenir accidentes.