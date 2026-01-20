Las diplomaturas provinciales cerraron el 2025 con más de 400 egresados

La Secretaría de Energía y Ambiente impulsó el dictado de diplomaturas y cursos gratuitos con Universidades Nacionales. Se destacaron las formaciones en minería, ambiente, datos y energía nuclear.

Durante 2025, más de 440 rionegrinos y rionegrinas se graduaron en diplomaturas provinciales impulsadas por el Gobierno de Río Negro , en articulación con universidades nacionales. Las propuestas formativas, gratuitas y con alcance territorial, estuvieron orientadas a áreas estratégicas como minería, ambiente, programación, análisis de datos y energía nuclear.

Las capacitaciones fueron desarrolladas desde la Secretaría de Energía y Ambiente , con el objetivo de fortalecer capacidades locales frente a los desafíos productivos, energéticos y ambientales que atraviesa la provincia. La agenda de formación combinó instancias presenciales y virtuales, y alcanzó a distintas regiones del territorio rionegrino.

En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck destacó durante uno de los actos de cierre que la formación es una herramienta clave para vincular al Estado con la ciudadanía , y remarcó la importancia de generar oportunidades de capacitación que acompañen los procesos de desarrollo provincial.

Uno de los ejes centrales fue la Diplomatura en Sustentabilidad Minera, desarrollada junto a la Universidad Nacional de Río Negro. En 2025 se inició la tercera cohorte con récord de participación y más de 500 personas inscriptas, organizadas en comisiones debido a la alta demanda.

En septiembre, la Provincia y la UNRN entregaron certificados a 75 egresados y egresadas de esa cohorte, con una carga horaria de 128 horas y modalidad híbrida. A esta formación se sumó una nueva edición que incorporó 74 diplomados, elevando a 308 el total de personas graduadas en las cuatro cohortes.

En materia de tecnología y empleo, Río Negro implementó junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos. La propuesta tuvo sedes en Cipolletti, Ingeniero Jacobacci y San Antonio Oeste.

La primera cohorte cerró en noviembre con 86 estudiantes certificados, quienes presentaron proyectos finales vinculados a problemáticas y datos de impacto provincial. Tras esta experiencia, el Ejecutivo provincial trabaja para repetir la diplomatura y ampliar el acceso a formación en una industria cada vez más intensiva en conocimiento.

Otro eje destacado fue la formación en energía nuclear, desarrollada junto al Instituto Balseiro. El diplomado “Energía Nuclear: usos, beneficios y desafíos” comenzó en julio con 200 cupos, tras superar las 1.000 inscripciones, y finalizó con 87 egresados. La buena aceptación en la comunidad y la cantidad de inscripciones, consolidaron a la diplomatura en Energía Nuclear demostró ser una gran oportunidad de formación intelectual.

Además, se dictaron cursos gratuitos para 400 docentes de nivel primario y secundario, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de contenidos científicos en el aula. De ese total, 184 docentes lograron completar la capacitación, ampliando el alcance territorial de la propuesta.

Finalmente, en articulación con la Universidad Nacional del Comahue, se llevó adelante la Diplomatura en Gestión Ambiental Pública, destinada a gobiernos locales. La primera cohorte reunió a participantes de 26 municipios y organismos provinciales, y concluyó con trabajos integradores sobre problemáticas ambientales concretas, con entrega de certificados prevista para febrero.