Dolor por la muerte de Ñata, una vecina muy querida en todo el Alto Valle

La Tana, madre del reconocido doctor Armando Gentili, falleció en las últimas horas. Cientos de mensajes en las redes. La nota que le realizó LMC tiempo atrás.

Nació en Sicilia, Italia , pero encontró su lugar en el mundo en Allen , pueblo al que arribó a los 15 años y en el cuál se convirtió en una vecina histórica y sumamente querida. Por eso esa ciudad y la zona en general despiden con dolor a la popular Ñata , que falleció en las últimas horas a los 92 años. Un verdadero símbolo de la inmigración europea en el Alto Valle tras la Segunda Guerra Mundial, una "excelente persona".

“Querida viejita, gracias por todo lo que nos brindaste. Nos cuidaste, nos educaste en valores, fuiste un ejemplo. Generosa, buena persona , siempre te vamos a recordar con una sonrisa. Descansa en Paz”, fueron las sentidas palabras con las que uno de sus cuatro hijos varones, el reconocido doctor Armando Gentili , comunicó la triste noticia en redes sociales.

La querida Tana, la también mamá de Hugo, Luis y Osvaldo, fue una mujer ejemplar, de esas que dejan huella. Una auténtica guerrera que llegó a la región escapando de las bombas y las balas, se casó joven y dedicó su vida a su familia. Honesta y trabajadora, fuerte y sensible, algo terca y muy sufrida.

Embed

“Que tristeza tan grande querida Ñata, Dios te recibió en sus brazos QEPD. Debes estar en un lindo cielo por todo lo que sembraste en la tierra. Gracias por todo lo que nos diste. Qué hacemos las primas sin vos… Te extrañaremos mucho, besitos”, comentó Marta en la publicación de Armando.

Los cientos de mensajes de condolencias que recibe su familia en las redes sociales hablan a las claras de la clase de persona y lo estimada que fue Ñata.

“Mis condolencias a la familia siempre te vamos a recordar con tus hermosas anécdotas que nos contaba de Italia. Abrazos a Luis, Osvaldo Hugo y Armando”, escribió por su parte Juan.

La nota de Ñata con LM Cipolletti

"Pasa un avión acá arriba de casa y siento miedo de tantos bombardeos que sufrí de cerca de chica", supo contarle Doña Ñata a LM Cipolletti, para resumir esa infancia dura y llena de sobresaltos por el contexto universal, en plena Segunda Guerra Mundial.

La entrevista se realizó en 2023 con motivo de su cumple 90. “Una nona que teníamos en Argentina nos propuso que vengamos para acá. Así que vendimos la casita para pagar los pasajes del barco y llegamos a este hermoso país en 1948. Recuerdo que en el tren desde Buenos Aires a la Patagonia se me caían las lágrimas una vez que pasamos La Pampa por el desierto que era todo esto. Veníamos con trajecitos y sombreros y hubo que meter las patas en el barro al bajarnos, jaja. Pero hoy no lo cambio por nada", contó la encantadora la mujer que protagonizó una historia de lucha y de resiliencia y a la que hoy llora todo Allen.

Ñata recuerdo Ñata con una obra que le dedicó su hijo Armando, un destacado odontólogo que supo ser Ministro de Cultura de Río Negro.

Simple, de bajo perfil en aquel reportaje a modo de reconocimiento se le consultó sobre su gran sueño y esto respondió: “Disfrutar la familia, estoy bien, sana, qué más puedo pedir a esta altura. Tengo una linda familia, vecinos amigos, estoy hecha".