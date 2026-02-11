Desafío extremo en Bariloche: el mejor nadador de aguas abiertas cruzará el lago Nahuel Huapi

La travesía unirá deporte y homenaje: el desafío incluye un recorrido de 8 km a través del lago más ancho, con la presencia de combatientes de Malvinas.

El nadador mendocino Gustavo Oriozabala cruzará el Nahuel Huapi el martes 17 de febrero.

El nadador mendocino Gustavo Oriozabala , recientemente reconocido como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia , se prepara para un desafío extremo: cruzar el lago Nahuel Huapi en su tramo más ancho , desde Villa La Angostura hasta la emblemática Playa San Carlos , frente al Memorial y Museo Malvinas Antártida y Atlántico Sur en Bariloche .

La travesía, programada para el próximo martes 17 de febrero a las 8:30 horas (con posibilidad de trasladarse al 18 o 19 según las condiciones climáticas), cubrirá aproximadamente 8 kilómetros en línea recta , atravesando oleaje marcado y corrientes predominantes de oeste a este .

Oriozabala realizará esta hazaña acompañado por combatientes de Malvinas , buscando rendir homenaje a los héroes de la Guerra del Atlántico Sur y a los veteranos, combinando deporte, memoria y resiliencia en un evento sin precedentes en la región.

“Los sueños no se cumplen, se trabajan”, afirma Gustavo, reflejando la filosofía que sostiene cada uno de sus desafíos, brazada a brazada.

Una carrera marcada por récords mundiales

El nadador de 55 años cuenta con una trayectoria que lo posiciona entre los más destacados del mundo en aguas abiertas. Entre sus hazañas se destacan:

Cruce del Estrecho de San Carlos en Malvinas en 2006, homenajeando a los caídos en el conflicto de 1982.

Doble cruce del Estrecho de Gibraltar .

Cruce del Canal de la Mancha .

Victoria en el Lago San Juan de Canadá .

Primer puesto en la exigente prueba Escape de Alcatraz en California, Estados Unidos.

Casi 70 cruces en distintos lugares del mundo, con récords y reconocimiento internacional.

Un desafío extremo sin protecciones

Un dato que eleva aún más la exigencia de esta travesía: Oriozabala realizará el cruce sin traje de neoprene ni protección térmica, confiando únicamente en su preparación física y mental para afrontar el agua en su estado natural.

La iniciativa combina aventura deportiva, homenaje histórico y prueba de resistencia extrema, consolidando a Gustavo como uno de los nadadores de aguas abiertas más destacados del planeta.