Conductor despistó y cayó a un arroyo sobre la Ruta 40

El accidente ocurrió en el trayecto El Bolsón-Bariloche. Los jóvenes que estaban abordo del vehículo sufrieron heridas leves.

Un accidente de tránsito tuvo lugar cuando un conductor despistó en el camino desde El Bolsón hacia San Carlos de Bariloche y el vehículo cayó al arroyo Guillermo . El rodado trasladaba a dos jóvenes que sufrieron heridas leves y salieron del rodado por sus propios medios.

El siniestro se registró en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi sobre la Ruta Nacional 40 , en el cruce con la Ruta Provincial 81 que conduce hacia el Lago Mascardi. El accidente ocurrió en horas de la tarde, cuando los dos jóvenes se dirigían hacia Bariloche y el conductor perdió el control del vehículo y se sumergió en el arroyo Guillermo.

Según informaron las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi, ambos pudieron salir del rodado por sus propios medios y recibieron asistencia inmediata en el lugar por parte del personal de emergencias.

Los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi: los primeros en llegar al lugar

Los primeros en llegar fueron los guardaparques de la Unidad Operativa Zona Sur, quienes dieron aviso a la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y al Hospital Zonal de Bariloche. La mujer que viajaba como acompañante fue derivada al centro de salud para una revisión preventiva, aunque no registró heridas de gravedad.

El Departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó junto a los guardaparques en la evaluación de los aspectos ambientales derivados del accidente, con el objetivo de analizar los efectos que pudo producir el siniestro en la flora y el cauce del arroyo.

Desde la Intendencia del Parque Nacional reiteraron la importancia de circular con extrema precaución por las rutas y caminos de montaña, especialmente en sectores donde las curvas cerradas y las pendientes pronunciadas exigen mayor atención al volante.

Un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer que esperaba el colectivo

Una mujer fue atropellada por un auto mientras esperaba el colectivo en el Barrio Vista Hermosa de Centenario. El hecho ocurrió este martes 11 de noviembre por la noche.

Según lo informado por Centenario Digital, el vehículo -un Chevrolet Corsa- era conducido por un hombre de 78 años, quien circulaba por la calle Cuba en dirección sur-norte y, al llegar a la intersección con O´Higgins, perdió el control y subió a la vereda. Allí impactó a la mujer y a un cartel, lo que provocó que la víctima quedara tendida sobre el asfalto, a unos metros.

Al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría 52, Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd cuyo personal asistió a la mujer de 37 años, quien se encontraba consciente a pesar del fuerte golpe. Cerca de las 23, trascendió que era derivada hacia un hospital de Neuquén para la realización de otros estudios ya que cuando cayó golpeó fuertemente su cabeza.

Según la información del mismo medio, al parecer el hombre habría perdido el control por un problema de salud. Las autoridades policiales señalaron que le faltaba la licencia de conducir y que el seguro obligatorio estaba vencido. El test de alcoholemia dio resultado negativo.