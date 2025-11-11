Caos en Ruta 7: fuerte choque y vuelco, con tres vehículos involucrados

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Uno de los autos quedó volcado en la mano Neuquén Centenario.

Este martes por la mañana se registró un impactante choque y vuelco en la Ruta 7 a la altura del cruce de la estación de servicio Puma de Centenario. El siniestro vial involucró a tres autos, uno de los cuales, marca Chery, quedó dado vuelta en la mano Neuquén Centenario.

Para mayor preocupación, tras el accidente, en el Chery volcado hubo un principio de incendio , por lo cual Bomberos Voluntarios actuaron de inmediato para extinguirlo.

Sobre la otra mano de la ruta provincial quedó un Peugeot 306 mano a Centenario, y una Volkswagen T Cross al costado de la ruta, sobre la banquina.

choque y vuelco ruta 7

Cómo fue el choque y vuelco en Ruta 7

De acuerdo a lo relevado, una ambulancia del SIEN asistió de manera preventiva a los protagonistas, aunque no habría personas heridas de gravedad pese al fuerte impacto.

Mientras tanto, la Policía desvía el tránsito por las vías laterales.

En el lugar, los peritos de Accidentología Vial trabajaron en el lugar para determinar la dinámica del siniestro.