Tres ladrones y un increíble raid delictivo: andaban en un auto y sembraron el terror

Los tres sujetos salieron a la caza por las calles y cometieron varios asaltos en pocas horas durante la madrugada del domingo.

El momento de la detención de los tres sospechosos realizada por policías de la Comisaría 7ma de Cinco Saltos.

La Policía de Cinco Saltos detuvo a tres jóvenes ladrones portando una réplica de arma de fuego tipo pistola luego de haber cometido un increíble raid delictivo el domingo por la madrugada. En el procedimiento, realizado en pleno centro , fue clave el aporte de las cámaras del sistema 911 para rastrear el vehículo en el que se movilizaban.

Los tres fueron imputados por "robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda" en una audiencia realizada este lunes en los tribunales cipoleños, y quedaron en prisión preventiva por pedido de la Fiscalía ante el peligro de entorpecimiento de la investigación.

Tres hechos les enrostró la representante del Ministerio Público Fiscal. El primero ocurrió alrededor de las 6 de la madrugada en la plaza conocida como Zumo , ubicada en pleno centro de la localidad. Los tres imputados interceptaron a un grupo de adolescentes que se encontraba en el lugar. Tras descender del vehículo los amenazaron con un arma de aire comprimido, réplica de un arma de fuego de 9 mm, y sustrajeron un teléfono celular y vestimentas.

El segundo ataque se produjo minutos más tarde a pocas cuadras del anterior, en la esquina de calles Ramos Mejías y Padre Greber. Hasta allí llegaron los imputados a bordo del vehículo, del que bajó uno de ellos e increpó a un grupo de jóvenes. Le apuntó con el arma a uno de los chicos y lo golpeó, para luego sustraerle un teléfono celular marca IPhone.

Por último en las calles Brown y General Paz, utilizando la misma modalidad, interceptaron a otro joven a quien le apuntaron en la cabeza con el arma y se apropiaron de su mochila con pertenencias varias.

Las andanzas del trío delictivo terminaron minutos después cuando efectivos de la Comisaría 7ma los atrapó cuando se bajaban del rodado en una zona comercial. Uno quiso escapar, pero no pudo. Fue clave en el operativo el seguimiento que hicieron operadores del centro de monitoreo del 911, quienes guiaron a los uniformados a través de las imágenes.

En prisión preventiva

La calificación legal que les impusieron a los asaltantes fue por los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda, siendo responsables a título de coautores. Además, a uno de ellos se le sumó el cargo de resistencia a la autoridad al intentar escapar al momento de su aprehensión.

La fiscal solicitó también la implementación de la prisión preventiva por entender que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, la posibilidad de interferir con los testigos y de fuga, vinculado a la pena en expectativa de prisión efectiva.

Por su lado la defensora pública cuestionó la calificación legal argumentando que no está acreditado qué tipo de arma se utilizó y si es apta para el disparo. Respecto de la medida cautelar, propuso medidas menos gravosas como la prisión domiciliaria con monitoreo a través de un dispositivo de control y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. Desestimó la propuesta de la defensora y dispuso la prisión preventiva mientras dure la investigación.