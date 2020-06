Organizaciones sociales esperan una respuesta

Al respecto, el referente del FPDS, Sabino López, manifestó que si se demora, no se concreta o no hay definiciones por parte del ministro Deco, se volverán a producir movilizaciones en Cipolletti, tal como aconteció la semana pasada. El funcionario no pudo atender en estos días al FPDS y al FOL por tener compromisos oficiales en Buenos Aires, pero quedó en hacerlo la próxima semana. Dirigentes y militantes aseguraron que tendrán paciencia, pero si no hay respuestas, volverán a las calles para hacer oír su reclamo, que es el de miles de familias cipoleñas.

López sostuvo que, en la actualidad, Provincia no está brindando “ningún tipo de ayuda” con recursos propios y solo ha venido actuando como intermediaria de ciertos planes e iniciativas de Nación. Recordó, además, que en diciembre pasado “se cayeron” las tarjetas Río Negro Presente, de ayuda social, pertenecientes a más de 200 personas vinculadas a las organizaciones y desde entonces no se las volvió a reponer el beneficio.

En cuanto al Municipio, el dirigente manifestó que se comunicará con funcionarios para conocer qué han resuelto sobre el reclamo de aumentar la provisión de alimentos, ya que hay comedores que abren hasta ahora tres veces por semana pero están decididos a abrir cinco, de lunes a viernes, por un crecimiento de la demanda que también se ha registrado en otros comedores y en los distintos merenderos de la organización. Sin embargo, el alimento no alcanza para todos.

Los cipoleños que peor la pasan

Panorama complejo

La situación económica de miles de familias cipoleñas es muy precaria y los problemas se acentuaron por la pandemia. Organizaciones sociales se movilizaron para pedir a la Provincia y al Municipio más alimentos para los comedores y mayor asistencia estatal.

Sin respuestas

Los reclamos llegaron a las autoridades tanto del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia como del Municipio. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Habrá tregua hasta la semana que viene, después podrían retomar las protestas.

