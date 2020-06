El anuncio del Jefe de Estado se produjo horas antes de realizar sus primeras visitas desde su asunción, el 10 de diciembre pasado, a la provincia de Neuquén.

Alberto-Fernández-cuarentena.jpg

En primera instancia, el mandatario proyectó un video en el que se explicó que el 15 por ciento del territorio nacional se encuentra en situación de transmisión comunitaria, mientras que el restante 85 no tiene ese conflicto. En las imágenes, acompañadas por una alocución, se reforzó el pedido de mantener el distanciamiento social en todo el país y se anunció que las medidas preventivas se mantendrán en la zonas más comprometidas por el Covid-19.

Acto seguido, tras el breve video, Fernández realizó un análisis del estado de situación de la pandemia en la Argentina. "Los resultados, respecto al resto de la región, son alentadores. Cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos, mejor será. Hemos hecho las cosas bien como sociedad. Si se mira el resultado de la cantidad de muertos por millón de habitantes, el panorama es alentador", sostuvo.

Acompañado por una serie de gráficos para repasar la instancia en la que se encuentra el país, el Presidente justificó la diferenciación entre las zonas de mayor transmisión del virus con las que ya reportan escasos o nulos casos de coronavirus dentro de sus territorios.

Embed

"Hoy hablé con todos los gobernadores y han detectado el mismo problema, vecinos que vuelven y trasladan el virus. Es muy importante la responsabilidad social en todo el país. Tenemos que entender que nosotros no superamos el problema. Aunque sentimos que en muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que no hay que relajarse", enfatizó el Jefe de Estado respecto a la situación general.

Embed

"Hoy tenemos en cuarentena las regiones con transmisión comunitaria y donde el contagio es muy alto (AMBA, Chaco, algunas zonas de Río Negro y Trelew). En 18 provincias, no hay transmisión comunitaria del virus. Lo que vamos a hacer ahora es una diferenciación, vamos a sostener el aislamiento donde haya transmisión. El resto del país va a salir de ese estado de distanciamiento social", distinguió el Presidente.

Respecto a cómo se implementará la nueva medida en las provincias que tengan mejor controlada la pandemia, manifestó: "Las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben adaptarse para cumplir esta norma. Comercios e industrias deben garantizar el distanciamiento social. Vamos a seguir las recomendando el uso de las medidas preventivas, tapabocas y alcohol. Vamos a exigir la ventilación en los ambientes y la desinfección de superficies".

alberto fernandez cuarentena distanciamiento 1.jpg

A su vez, manifestó cuáles sí serán las restricciones que se mantendrán: "Y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas y nunca superando el 50 por ciento de la capacidad del lugar en el que se reúnan. Siguen prohibidos, en todos los casos, eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas (cines, teatro y clubes)".

Y concluyó: "Estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía. De ese modo, poco a poco retornaremos a la actividad habitual".

Más temprano, Fernández había mantenido un encuentro con el resto de los gobernadores, en la que escuchó las preocupaciones y sugerencias de los mantarios provinciales. En ese diálogo, el Presidente afirmó que "es falso que la pandemia esté superada" y pidió prestar especial atención con los recaudos por las bajas temperaturas por la llegada del invierno al país.

LEÉ MÁS

Cipolletti es una de las ciudades que no sale del aislamiento

Salud pone la lupa en Roca y endurece las restricciones