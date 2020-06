Alberto Fernández anunciará la extensión de la cuarentena por 14 días

Como es habitual antes de cada anuncio, el mandatario mantiene una ronda de consulta con los gobernadores provinciales. El aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar el avance del virus lleva 77 días en el país y de confirmarse su extensión se convertiría en el más largo del mundo, superando los 83 de Nueva York.

Alberto Fernández tiene la mirada está puesta especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentran más del 90% de los casos de coronavirus, por lo que la nueva cuarentena se mantendría más estricta en esos conglomerados.

En ese sentido, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguróque en la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que se inicia el lunes "no habrá una apertura" en el conurbano y reclamó "prudencia" a los intendentes del interior que exigen nuevas habilitaciones.

En ese marco, García reconoció que se estudia la posibilidad de autorizar la venta de indumentaria "pero sólo en comercios de proximidad, y con modalidad de no ingreso al local y no probarse la ropa", y añadió que "en cuanto a las demás actividades, en el conurbano no va a haber aperturas".

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque dijo que "sería una locura relajar" las condiciones del aislamiento social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, ya que registra un "crecimiento de los casos" de coronavirus.

"Hay un crecimiento de los casos y tenemos que lograr que el pico sea lo más bajo posible. Pero si la tendencia es al alza, sería una locura relajar la cuarentena, que es la que nos permitió ser unos de los países con menos registros de muertes en el mundo", expresó el funcionario en declaraciones formuladas a radio Provincia.

LEÉ MÁS

Cuarentena: Gutiérrez está reunido con el Presidente