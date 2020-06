Cuarentena administrada: ¿qué otros permitidos evalúa el Municipio?

También existe la voluntad de sumar horas de atención al público en todos los comercios y servicios que ya están habilitados. No obstante, las ganas de implementar estas ampliaciones a partir del lunes próximo, la evolución de la pandemia de Covid-19 en Cipolletti será clave esta semana para terminar de definir lo que se viene.

Mientras tanto, rige la resolución municipal 843 que dio a conocer las nuevas ampliaciones que tienen vigencia desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio, inclusive. La norma permitió la apertura de iglesias, concesionarias, inmobiliarias, obras sociales y prepagas, colegios de profesionales, escribanías, clubes sociales y deportivos, agencias de viaje, aseguradoras, gráficas e imprentas y oficinas administrativas de empresas constructoras (en determinados días y con horarios reducidos).

Incluso amplió el horario de atención para los comercios no esenciales, para que puedan permanecer abiertos de lunes a viernes, de 14 a 19, y los sábados, de 9 a 14. Facilitó la modalidad take away (retiro de viandas por la puerta de los comercios) y las caminatas de forma individual o con la compañía de otra persona, como máximo. Estos permitidos se realizan en un recorrido no mayor a los 500 metros de los domicilios y por espacio de una hora diaria.

En cualquier caso, se recordó que la flexibilización de la cuarentena no causó el salto de nuevos contagios de coronavirus que se dio la semana pasada, más bien atribuidos a la falta de responsabilidad social para cumplir las medidas de distanciamiento. "Los casos que tenemos -fueron por reuniones grupales y por compartir infusiones. Pueden ser policiales o no policiales. Hay que evitar las reuniones (de familia, amigos, compañeros). No están permitidas", indicó Di Tella.

Deportes individuales

A partir de la semana próxima, tal vez se agreguen algunos deportes, los mencionados más arriba. Son disciplinas al aire libre e individuales, donde además no hay prácticamente elemento de contacto que puedan compartir las personas que las practican. Por eso, desde el Municipio están pensando comenzar por ahí.

"Estamos esperanzados, vamos a ver cómo termina la semana. Es un deseo que tenemos, una planificación que venimos llevando, y dependemos de la evolución de los casos positivos. Ojalá que nos quedemos con lo que tenemos y podamos avanzar con otras aperturas", expresó la secretaria de Actividad Física y Deportes, Liliana Artola.

Dijo que estos permitidos -tenis, running, padel y canotaje- que se evalúan "son una posibilidad a partir de la semana que viene". Los protocolos han sido consensuados con los profesores de cada área, mientras abordan distintas alternativas para poner en funcionamiento, en algún momento, otras actividades.

"No hemos reunido con gimnasios, centros de pilates y yoga. Trabajamos de forma conjunta los protocolos seguros y seguimos con reuniones para finiquitar aspectos con la Cámara y aunar criterios", comentó la funcionaria municipal.

Salidas recreativas

En cuanto a las caminatas y salidas a pedalear por la ciudad, otros permitidos que ya están en marcha en la ciudad, Artola advirtió que "el 98 por ciento de la gente entendió el mensaje". Aunque apuntó: "Nos encontramos con algunas excepciones... familias que comparten mate en la isla y nos preocupan. Nos da la sensación que piensan que la cuarentena pasó o nosotros magnificamos".

La secretaria de Deportes aseveró que para avanzar con una cuarentena cada vez más flexible es necesario que "los permitidos que logramos, los aprovechemos inteligentemente para que otras actividades puedan volver". En ese sentido, insistió con la responsabilidad social que le cabe a cada uno durante la cuarentena obligatoria. "Hoy somos todos posibles focos de contagio. Es horrible, pero es así", cerró.

